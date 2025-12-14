Το Περιστέρι πλήρωσε τα.... σπασμένα, με τον Ολυμπιακό να βγάζει αντίδραση διαλύοντας την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου με +43 (105-62) πριν την κρίσιμη διαβολοβδομάδα της Euroleague. Ρεκόρ με 16 ασίστ ο Τόμας Ουόκαπ, κορυφαίος ο Βεζένκοφ (23π. 11ρ. 10/11δ.)

Έβγαλε αντίδραση στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν σοβαροί από το πρώτο λεπτό, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου, επικρατώντας με 105-62.

Οι Πειραιώτες διεύρυναν το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα στο 10-0 και συνεχίζουν μόνοι σττην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη η ομάδα των Δυτικών Προαστίων στο 5-4 παραμένοντας σε τροχιά play-off.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μοίρασαν 33 ασίστ, πήραν 49 ριμπάουντ με τον Σάσα Βεζένκοφ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10/11 δίποντα. Πολύ καλή εμφάνιση του Πίτερς με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, έδωσε σκορ από τα 6.75μ. ο Παπανικολάου με 11 πόντους (3/3τρ.). Εμφάνισε ρεκόρ από τον Ουόκαπ με 16 ασίστ και 8 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Νίκολς ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, με τους Αμπερκρόμπι και Καρντένας να προσθέτουν από 10 πόντους έκαστος.

Ανταγωνιστικό πρόσωπο το Περιστέρι, πήρε προβάδισμα στο δεκάλεπτο

Με τον Πίτερς σε θέση «3» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός την αναμέτρησης, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει κατά ριπάς (6π.) για το 3-6 στο 2’. Ο Νίκολς βρήκε τους πρώτους του πόντους από μακριά για να βάλει μπροστά το Περιστέρι (9-8 στο 3’), με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν άμεσα με 6-0 σερί για το 9-14 στο 4’. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό, κυκλοφορούσαν την μπάλα γρήγορα, την ώρα που η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έβγαζε ανταγωνιστικό πρόσωπο (17-18 στο 7’). Ο Χάρις έδωσε σκορ με την είσοδο του, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να κλείνει το πρώτο μέρος στο +1 (23-22) κόντρα στους soft Πειραιώτες.

Βρήκε ρυθμό με την second unit, κυριάρχησε ο Βεζένκοφ και πήρε διψήφιο προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» έσφιξαν την άμυνα τους, ανεβάζοντας την ένταση τους στο παρκέ, ο Νιλικίνα βρήκε τους πρώτους του πόντους, με τον Ολυμπιακό να δίνει διψήφια διαφορά στο προβάδισμα του, με επιμέρους 1-12. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 32-43 στο 17’). Ο Ντόρσεϊ σκόραρε από μακριά για να ανεβάσει το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα στο +13 (35-48 στο 19’), με τον Ολυμπιακό να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +15 (35-50).

Πάτησε το γκάζι και… εξαφανίστηκε ο Ολυμπιακός, Βεζένκοφ και Ουόκαπ

Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Ουόκαπ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, με τους «ερυθρόλευκους» να εκτοξεύουν την διαφορά στα επίπεδα των 20π. (35-55). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πάτησαν το πόδι στο γκάζι, ο Ουόκαπ μοίραζε ασταμάτητα ασίστ, με τους Πειραιώτες να κάνουν ότι θέλουν το παρκέ (38-65 στο 25’.). Το Περιστέρι έμεινε χωρίς καλάθι για περισσότερο από 6’, ο Βεζένκοφ έφτασε τους 23π. με τον Φουρνιέ να δίνει double-score στο προβάδισμα της ομάδας του (38-76 στο 28’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +38 (44-82).

Άνετο απόγευμα για τον Ολυμπιακό, «καθάρισε» εύκολα το Περιστέρι

Ο Ολυμπιακός με όπλο την άμυνα του «καθάρισε» το παιχνίδι από το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ανοίγει το rotation. Ο Έλληνας τεχνικός έριξε στο παρκέ και τον Σέιμπεν Λι, με τον Αμερικανό να δίνει σκορ και να φτάνει την διαφορά στο +44 (48-92 στο 35'), την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» σούταραν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (10/22τρ.). Οι δυο ομάδες είχαν αφήσει σε δεύτερο μέρος τις άμυνες, ο Παπανικολάου εκτελούσε από μακριά για το 56-102, με τον Νετζήπογλου να είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν είχε βρει σκορ. Το τελικό σκορ (105-62) αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να φτάνει εύκολα στην τελική επικράτηση πριν την κρίσιμη διαβολοβδομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης