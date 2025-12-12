Η Παρτιζάν είναι εδώ: Με πρωταγωνιστή τον... φευγάτο Ουάσινγκτον επέστρεψε από το -16 κι έφτασε σε μία μεγάλη νίκη με 79-76, βάφοντας ασπρόμαυρο τον σερβικό εμφύλιο!

Η Παρτιζάν ήταν σε βαθιά κρίση στη μετά Ζέλικο Ομπράντοβιτς εποχή κι αναζητούσε μία μεγάλη νίκη για να βγει από το αγωνιστικό τέλμα. Και όχι απλώς την βρήκε, αλλά ήταν απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο και με τρομερή ανατροπή.

Η ομάδα του Μίρκο Οτσόκολιτς βρέθηκε στο -16 στα τέλη της τρίτης περιόδου, όμως η μοίρα είχε κέφια, αφού την επική ανατροπή υπέγραψε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, που άκουσε πολλά για αδιαφορία στην εποχή του Ζοτς, και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που πρόσφατα αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της Παρτιζάν σε κάρφωμα.

Που πήγαν όλα αυτά πλέον; Φυσικά ανήκουν στο παρελθόν, αφού η Παρτιζάν έφτασε σε μία μεγάλη νίκη και πήρε ανάσα στη βαθμολογία για το 6-9, ρίχνοντας τον Αστέρα στο 9-6.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, που σταμάτησε στους 25 πόντους (7/11 διπ., 5/5 βολές), με τον Άιζακ Μπόνγκα να προσθέτει άλλους 16 (5/7 διπ., 11 ριμπ.). Κομβικός στην ανατροπή και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 15 πόντους (6/7 διπ., 8 ριμπ., 4 κλεψίματα).

Από την πλευρά του Αστέρα στα σκουπίδια πήγαν οι τρομερές εμφανίσεις των Τζόρνταν Νουόρα (4/9 τριπ.) και Τζάρεντ Μπάτλερ, που είχαν από 20 πόντους, που όμως δεν είχαν άλλη βοήθεια.

Καλύτερος στα σημεία ο Αστέρας και μικρό προβάδισμα

To παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι νευρικές κι άστοχες, αλλά την Παρτιζάν να βρίσκει τον τρόπο και με τους Μαρίνκοβις και Μπράουν προηγήθηκε με 4-1 στο 3', σε ένα ματς που ακόμα δεν είχε ρυθμό. Ο Νουόρα όμως με προσωπικό σερί 4-0 -και συνολικό 6-0- έβαλε μπροστά τον Αστέρα με 5-7 στο 5', με τον ΜακΙντάιρ με τρίποντο να πηγαίνει τους φιλοξενούμενους στους 3 (8-11) στο 7'. Ο Μπάτλερ δεν άργησε να μπει στην εξίσωση και φτάνοντας τους 6 πόντους έκανε το 8-13, με τον ΜακΙντάιρ με τρίποντο στο 8' να διαμορφώνει το 8-16 και τον Αστέρα να «τρέχει» σερί 8-0. Η Παρτιζάν απάντησε όμως άμεσα με δικό της 5-0 για να μειώσει σε 13-16 στο 9', με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 15-18.

«Μάχες», ντέρμπι και κλειστό παιχνίδι

Οι «μάχες» έδιναν κι έπαιρναν και στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, με τους παίκτες να πηγαίνουν με... χίλια σε κάθε φάση, με τους Γκράχαμ και Οτζελέγιε όμως να πηγαίνουν τον Αστέρα στο 13' για πρώτη φορά στο +7 (19-26). Κάπου εκεί έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους αστοχία και λάθη, με το σκορ να «κολλάει» στο 22-28, με τη λύση να δίνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς (7π.) στο 16', που με προσωπικό σερί 4-0 μείωσε σε 26-28. Ο Αστέρας και πάλι όμως, μέσα από την άμυνά του, βρήκε τον τρόπο και πήρε προβάδισμα 6 πόντων (28-34) στο 18' με τον Κάλινιτς. Φερνάντο και Μίλτον με δικό τους 4-0 μείωσαν σε 32-34 στο 19' για να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το 35-39.

Μαγικός Νουόρα έστειλε σε διψήφια διαφορά τον Αστέρα

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου ο Νουόρα έστειλε τον Αστέρα και πάλι στο +6 (35-41), με την Παρτιζάν να μην μπορεί με τίποτα να βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Λύση έδωσε ο Μπράουν μετά από 2:30 λεπτά, με τον Αμερικανό άσο να 4 σερί πόντους να μειώνει σε 37-41 στο 23'. Ο Νουόρα όμως είχε κέφια, ήταν σε τρομερή βραδιά και με 5 δικούς του πόντους έστειλε τον Αστέρα και πάλι στους 7 (39-46), με τον Αμερικανός άσος (17π., 3/6 τριπ.) ήταν ασταμάτητος και με νέο τρίποντο στο 25' έγραψε την πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς (39-49). Ο Μπάτλερ (13π., 2/5 τριπ.) στο 26' έκανε το 41-52, με τον Νουόρα να είναι στη ζώνη του λυκόφωτος και με νέο τρίποντο στο 27' έστειλε την ομάδα του Ομπράντοβιτς στο +14 (41-55), με τον Ιζούντου στο 29' να γράφει το 44-60, με την Παρτιζάν να μειώνει σε 49-60 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με απίστευτο Ουάσινγκτον σε τρομερή ανατροπή η Παρτιζάν!

O Γκράχαμ με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έστειλε και πάλι τη διαφορά στους 14 (51-65) με τρίποντο, με τους γηπεδούχους με σερί 4-0 από τους Μπόνγκα και Μίλτον να μειώνει σε 55-65 στο 33'. Ο Νταβίντοβατς όμως στο 34' πήγε και πάλι τον Αστέρα σε διψήφια διαφορά (56-67), με την Παρτιζάν να απαντά άμεσα με σερί 6-0 και με καλάθι και φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς πλησίασε σε 62-67 και μπήκε για τα καλά στη διεκδίκηση του ματς. Ο Μπόνγκα μάλιστα στο 36' έστειλε την Παρτιζάν σε απόσταση βολής (64-67), με τον Μίλτον στο 37' να βάζει φωτιά στο παιχνίδι (71-72)! Ο Ουάσινγκτον στο 38' έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με 73-72, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς (17π.) στο 1:22 για τη λήξη να κάνει το 75-73, αλλά τον Μπάτλερ με τρίποντο στο 1:08 να βάζει μπροστά τον Αστέρα με 75-76. Ο Ουάσινγκτον όμως στα 45" έκανε το 77-76, με τον Νουόρα να κάνει λάθος και τον Ουάσινγκτον (25π.) και πάλι στα 9,5" να γράφει το 79-76 και την Παρτιζάν να φτάνει στη νίκη!

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 35-39, 49-60, 79-76

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