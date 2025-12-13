Θέλουν τον Κόμπι Ουάιτ οι Τίμπεργουλβς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς θέλουν να βελτιωθούν στα γκαρντ και έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Κόμπι Ουάιτ.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ενόψει του trade deadline του Φεβρουαρίου θέλουν να βελτιωθούν στα γκαρντ. Σύμφωνα με το «Chicago Sun-Times» οι «Λύκοι» όχι μόνο έχουν στην λίστα τους τον Κόμπι Ουάιτ, αλλά έχουν έρθει σε επαφή και με τους Σικάγο Μπουλς.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται οι Τίμπεργουλβς δεν θέλουν να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να κάνουν δικό τους τον 25χρονο.

Ο Ουάιτ φέτος έχει κατά μέσο όρο 22,1 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ και έχει περάσει και τις επτά σεζόν της καριέρας του στους «Ταύρους».