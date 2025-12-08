Οι Νάγκετς πέρασαν από την Σάρλοτ με εκπληκτικούς Γιόκιτς-Μάρεϊ

Οι «Σβώλοι» δυσκολεύτηκαν αρκετά στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος, πάτησαν... γκάζι και έφτασαν στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 17-6, με τους Χόρνετς να πέφτουν στο 7-17.
Οι Μάρεϊ-Γιόκιτς πέτυχαν τους 62 πόντους από τους 115 των Νάγκετς, με τον Σέρβο σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 28 πόντους, 9 ριμπαόυντ και 11 ασίστ, ενώ ο Καναδός γκαρντ είχε 34 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Για τους Σάρλοτ Χόρνετς που αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον ΛαΜέλο Μπολ, ξεχώρισε ο Μάιλς Μπρίτζες, που είχε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής.