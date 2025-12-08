Οι Νάγκετς πέρασαν από την Σάρλοτ με εκπληκτικούς Γιόκιτς-Μάρεϊ

Οι Ντένβερ Νάγκετς άλωσαν την έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς (106-115), έχοντας σε τρομερή κατάσταση το σούπερ δίδυμο τους.

Οι «Σβώλοι» δυσκολεύτηκαν αρκετά στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος, πάτησαν... γκάζι και έφτασαν στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 17-6, με τους Χόρνετς να πέφτουν στο 7-17.

Οι Μάρεϊ-Γιόκιτς πέτυχαν τους 62 πόντους από τους 115 των Νάγκετς, με τον Σέρβο σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 28 πόντους, 9 ριμπαόυντ και 11 ασίστ, ενώ ο Καναδός γκαρντ είχε 34 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους Σάρλοτ Χόρνετς που αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον ΛαΜέλο Μπολ, ξεχώρισε ο Μάιλς Μπρίτζες, που είχε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής.

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