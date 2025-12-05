Διπλωματική αναδίπλωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Θα πληρώσουμε εμείς το νέο ταξίδι της Φενέρ στην Ελλάδα»

Η κατακραυγή από τη Φενέρ οδήγησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός σε διπλωματική αναδίπλωση καθώς όπως διέρρευσε θα πληρώσει από το ταμείο της τα έξοδα του νέου ταξιδιού της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Mετά το απόλυτο φιάσκο και την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague και την... κατακραυγή της τουρκικής ομάδας, οδήγησε την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ σε διπλωματική αναδίπλωση.

Συγκεκριμένα, όπως διέρρευσε οι Πειραιώτες θα πληρώσουν όλα τα έξοδα και το κόστος του ταξιδιού της Φενέρ, όπως και το ταξίδι των διαιτητών και των ανθρώπων της Euroleague, όταν οριστεί ο επόμενος αγώνας των δυο ομάδων.

Θυμίζουμε ότι οι πιθανές ημερομηνίες για την διεξαγωγή της αναμέτρησης είναι η ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη (9-10/12) και Τρίτη (30/12).