Η Μακάμπι πέρασε σαν σίφουνας από το Κάουνας, διαλύοντας την Ζαλγκίρις - που τα έκανε όλα λάθος - με 83-65. «Όργια» του Λόνι Ουόκερ (23π. 5/11τρ.) κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Αγνώριστη παρουσιάστηκε στο Κάουνας η Ζαλγκίρις, με την Μακάμπι να κάνει την... έκπληξη επικρατώντας με 83-65 για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Η Λιθουανική ομάδα γνώρισε την δεύτερη εντός έδρας ήττα της μετά από αυτή με την Αρμάνι Μιλάνο και έχασε έδαφος για την πρώτη τετράδα, με την ομάδα του «λαού» να ανεβαίνει στο 4-10.

Ο Λόνι Ουόκερ βρήκε γνώριμο γήπεδο και «οργίασε». Ο Αμερικανός σταρ της Μακάμπι έδωσε επιθετικές λύσεις στην ομάδα του μετρώντας 23 πόντους με 5/11τρ, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Χόαρντ με 16 πόντους με 9 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Λούντμπεργκ με 10 πόντους και 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Φρανσίσκο δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, με τον Γάλλο γκαρντ να μετρά 13 πόντους με 0/7τρ. 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Μπραζντέικις να προσθέτει 10 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα «όργια» Λούντμπεργκ και Ουόκερ… εκτόξευσαν την Μακάμπι

Aμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (2-5, 6-5 στο 3’), με τον Χόαρντ από πλευράς Μακάμπι να δίνει επιθετικές λύσεις (5π.). Η ισραηλινή ομάδα είχε φέρει περισσότερο το ματς στα μέτρα της, χαμήλωσε τον ρυθμό, κρατώντας χαμηλά την Ζαλγκίρις (9π. σε 6’), την ώρα που «έτρεξε» ένα σερί 8-0 για να εκτοξεύσει την διαφορά της στο +8 (12-20). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Κάτας στο +8 (14-22), με την Μακάμπι να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Με έξι συνεχόμενους πόντους του Λιφ μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του «λαού», με τους παίκτες του Κάτας να δίνουν διψήφια τιμή στο προβάδισμα τους (16-27 στο 12’). Η Ζαλγκίρις έβγαλε αντίδραση, έτρεξε σερί 6-0, μειώνοντας στο -5 (22-27 στο 14’), την ώρα που ξεκίνησε το… πάρτι του Λόνι Ουόκερ. Ο Αμερικανός με 10 αναπάντητους πόντους έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά στο +15 (24-39 στο 16’), με την Λιθουανική ομάδα να αδυνατεί να αντιδράσει. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ότι ήθελαν στην Zalgirio Arena, o Λούντμπεργκ ήταν ασταμάτητος (10π. 4ας.), με την Μακάμπι να κλείνει το ημίχρονο στο +21 (30-51).

Αγνώριστη η Ζαλγκίρις, την «διέλυσε» η Μακάμπι με όργια του Ουόκερ

Η Ζαλγκίρις αδυνατούσε να βρει σκορ στα πρώτα 2’ του δεύτερου ημιχρόνου, με την Μακάμπι να μεγαλώνει την διαφορά στο +25 (30-55 στο 23’), έχοντας βάλει τις βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό. Η Λιθουανική ομάδα απάντησε με σερί 6-0 (36-55 στο 24’), με τον ρυθμό να έχει πέσει σε σχέση με το πρώτο μέρος. Οι παίκτες του Μασιούλις είχαν σφίξει την άμυνα τους βρήκαν το 2ο τους (!) τρίποντο με τον Ουλανόβας, με τον Λο να ροκανίζει περισσότερο την διαφορά στο -14 (44-58 στο 29’). Πλέον οι γηπεδούχοι είχαν αναπτερώσει τις ελπίδες τους για ανατροπή, έβγαλαν αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας στο -14 (46-60), με την Ζalgirio Arena να «ζεσταίνεται».

Με 9-0 σερί του ασταμάτητου Λόνι Ουόκερ μπήκε η Ζαλγκίρις, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +23 (46-69), βάζοντας τίτλους για τις όποιες ελπίδες διατηρούσε η Λιθουνική ομάδα για νίκη. Οι παίκτες του Μασιούλιλς έμειναν χωρίς πόντος για παραπάνω από 3' με τον Ουλανόβας να σπάει το... ρόδι, ωστόσο τα τελευταία 5' ήταν περισσότερο διαδικαστικου χαρακτήρα, καθώς το αποτέλεσμα είχε κριθεί. Οι δυο προπονητές βρήκαν την ευκαιρία λόγω και της μεγάλης διαφοράς να ανοίξουν το rotation, χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες που είχαν στην διάθεση τους, με το τελικό αποτέλεσμα (83-65) να φανερώνει την εικόνα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 30-51, 46-60, 65-83.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης