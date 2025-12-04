Παγκόσμια πρωτοτυπία made in… ΣΕΦ: Κίνδυνος αναβολής στο Ολυμπιακός-Φενέρ!

«Λόγους ασφαλείας για το κοινό» επικαλείται ο Ολυμπιακός που βρίσκεται σε συζητήσεις με την Περιφέρεια προκειμένου να αναβληθεί ο σημερινός αγώνας με τη Φενέρ!

Ο ακραίες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την Αττική τις τελευταίες ώρες, έχουν θέσει σε κίνδυνο την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε (21:15).

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με την περιφέρεια Αττικής επικαλούμενη «Λόγους ασφαλείας για το κοινό», προκειμένου να αναβληθεί ο σημερινός αγώνας κόντρα στην τουρκική ομάδα.

Να σημειώσουμε πως μετά την την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών το φαληρικό γήπεδο αντιμετωπίζει προβλήματα σε σημεία εισόδων που δεν είναι προσβάσιμα λόγω του όγκου του νερού που έχει συσσωρευθεί, την ώρα που η καταιγίδα εντείνεται.

Όπως γίνεται κατανοητό οι ευθύνες βαραίνουν Ολυμπιακό, ΣΕΦ και Πολιτεία, που τόσο καιρό γνώριζαν τις ακραίες καιρικές συνθήκες που θα έπλητταν την Αττική το βράδυ της Πέμπτης (4/12), με την κατάσταση να είναι η χείριστη.