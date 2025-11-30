Η Πορτογαλία έβαλε δύσκολα στην Εθνική, ωστόσο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν σοβαρή και έφτασε στη νίκη με 76-68. 2/2 στα «παράθυρα» για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, σούπερ δίδυμο Λαρεντζάκη (15π.) - Σαμοντούροβ (12π.).

Η Πορτογαλία αποδείχθηκε σκληρός αντίπαλος για την Εθνική μας ομάδα, η Ελλάδα έβγαλε σκληράδα και πέρασε με 76-68 για την 2η αγωνιστική των «παραθύρων» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε το 2/2 στον όμιλο και παρέμεινε μόνο στην πρώτη θέση, με την Πορτογαλια να γνωρίζει την πρώτη της ήττα (1-1 ρεκόρ).

Η «γαλανόλευκη» είχε σούπερ δίδυμο Λαρεντζάκη - Σαμοντούροβ. Ο άσος του Ολυμπιακού έδωσε πολύτιμες λύσεις στην Εθνική μετρώντας 15 πόντους, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να συμπληρώνει 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία του Ναζ Μήτρου - Λονγκ με 11 πόντους, διψήφιος και ο Παπανικολάου με 10 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Τραβάντε Ουίλιαμς ήταν ο κινητήριος μοχλός των Πορτογάλων με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Λισμπόα να προσθέτει 12 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Όταν βρήκε ρυθμό «εκτοξεύτηκε» με όπλο το τρίποντο η Εθνική

«Μουδιασμένη» μπήκε η Εθνική στην αναμέτρηση και παρά το αρχικό προβάδισμα (0-4), η Πορτογαλία «έτρεξε» σερί 13-0 για να πάρει αέρα 9π. στο 4’ με τον Μπρίτο να είναι ο κινητήριος μοχλός για τους γηπεδούχους. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έσφιξαν την άμυνα τους, Παπανικολάου και Τολιόπουλος βρήκαν σκορ από τα 6.75μ. για να μειώσουν στον πόντο (13-12 στο 7’), την ώρα που ο Καραγιαννίδης έβαλε ξανά την «γαλανόλευκη» σε θέση οδηγού (13-14 στο 8’). Το σερί της Εθνικής έφτασε στο 13-0 (13-17 στο 8’), με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό για το +7 του πρώτου δεκαλέπτου (17-24).

Έχασε την συγκέντρωση της η Εθνική, μείωσαν στον πόντο οι Πορτογάλοι

Με το «καλημέρα» του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Χαραλαμπόπουλος έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της Εθνικής (17-27), η οποία ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης (+12, 21-33 στο 13’). Oι Πορτογάλοι έβγαλαν αντίδραση, έτρεξαν σερί 7-0 για να ροκανίσουν την διαφορά στο -5 (28-33 στο 15’) και τον Βασίλη Σπανούλη να καλεί άμεσα ταίμ-άουτ. Ο Λισμπόα με 2/2β. μείωσε σε απόσταση ενός τριπόντου την διαφορά, με τον Πορτογάλο γκαρντ να διαμορφώνει το 36-37 στο φινάλε του ημιχρόνου, με την Ελλάδα να έχει χάσει την συγκέντρωση της.

Ήλεγξε τον ρυθμό η Ελλάδα, διατηρώντας το προβάδισμα της

Μπρίτο και Σαμοντούροβ διαμόρφωσαν το 38-40 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να δίνει λύσεις στην Εθνική (40-43 στο 25’). Σε σχέση με το πρώτο μέρος ο ρυθμός είχε πέσε αισθητά, ο Λαρεντζάκης μεγάλωσε την διαφοράς στο +6 (42-48 στο 26’), με την Ελλάδα να ελέγχει το ματς. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε βρει ρυθμό, έφτασε τους 12π. με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +7 (49-56).

Έβαλε πίεση στην Εθνική η Πορτογαλία, άντεξε με Λαρεντζάκη και Σαμοντούροβ η Ελλάδα

Ο Αμαράντε μείωσε με τρίποντο στο -4 (52-56) στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Βούτσο να στέλνει την διαφορά στο καλάθι (54-56 στο 32'). Η απάντηση της Εθνικής ήταν άμεση, με τους Φλιώνη και Λαρεντζάκη να βρίσκουν σκορ από τα 6.75μ. για 54-62 στο 33'. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν 5-0 σερί, με την Ελλάδα να κάνει συνεχόμενα λάθη, τα οποία έκαναν έξαλλο τον Βασίλη Σπανούλη, με τον Ομοσπονδιακό να καλεί τάιμ-άουτ (59-62 στο 35'). Ο Σαμοντούροβ με καθοριστικό γκολ-φάουλ έγραψε το 59-65, με τον Ναζ Μήτρου - Λονγκ να σκοράρει από τα 6.75μ. για το 59-68 στο 37'. Βεντούρα και Σα μείωσαν σε 63-68, με τους Παπανικολάου και Μήτρου-Λονγκ να σκοράρουν 4 συνεχόμενους πόντους για το +9 (63-72 στο 38'). Η Εθνική είχε βάλει σημαντικές βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό, με τον Βούτσου να μειώνει με τρίποντο σε 66-72 ένα λεπτό πριν το τέλος. Σαμοντούροβ και Μήτρου - Λονγκ έγραψαν το 66-75, με την Ελλάδα να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό, κάνοντας το 2/2 στα «παράθυρα».

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης