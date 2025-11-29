Τζόρτζεβιτς: «Η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Παρτιζάν - Αιώνια ευγνωμοσύνη στον Ομπράντοβιτς»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα για τα όσα γίνονται στην Παρτιζάν και εξέφρασε την στήριξή του στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από την Παρτιζάν, μία απόφαση που δεν έγινε δεκτή από το Δ.Σ. Ο θρυλικός κόουτς είχε προγραμματισμένη συνάντηση με την διοίκηση, η οποία ακυρώθηκε και μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σε ανάρτησή του σχολίασε αυτές τις εξελίξεις και πήρε θέση δίπλα στον «Ζοτς», τονίζοντας πως αυτή πρόκειται για την μεγαλύτερη ήττα του σερβικού συλλόγου.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Η Παρτίζαν έχασε από τον Ζέλικο. Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Παρτίζαν! Δεν έπρεπε να επιτραπεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Εγώ και οι πρώην συμπαίκτες μου, όπως πάντα, είμαστε στο πλευρό του καλύτερου προπονητή μας, με όλη μας την καρδιά και με μεγάλη, αιώνια ευγνωμοσύνη – η ομάδα του ’92».