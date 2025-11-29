Αναβλήθηκε η συνάντηση Παρτιζάν - Ομπράντοβιτς και... παράταση στο θρίλερ

Αναβλήθηκε η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση της διοίκησης της Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με στόχο να μεταπεισθεί ο Σέρβος προπονητής και να παραμείνει στην ομάδα.

Το... σίριαλ της παραμονής ή μη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλά κρατεί στην Παρτιζάν. Το προγραμματισμένο για σήμερα ραντεβού των δύο πλευρών (στις 12:00 ώρα Ελλάδας) αναβλήθηκε και έτσι το θρίλερ και η αγωνία στις τάξεις των φίλων της ομάδας παρατείνεται.

Η νέα συνάντηση μεταφέρεται πιθανότατα και σύμφωνα με τα σερβικά Μέσα, για την επόμενη εβδομάδα και η αιτία της αναβολής σημειώνεται πως ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα και η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί να είναι άπαντες παρόντες.

Έτσι, το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι η Παρτιζάν στον προσεχή εντός έδρας αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου Μονάχου για την 14η αγωνιστική να μην έχει στον πάγκο της τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει υποβάλει την «αμετάκλητη», όπως έγραψε ο ίδιος, παραίτησή του. Έτσι, τη θέση του θα πάρει προσωρινά ο βοηθός του, Αλεξάντερ Μάτοβιτς, ο οποίος θα αναλάβει και τις προπονήσεις από σήμερα.

Το τι μέλλει γενέσθαι θα φανεί τις επόμενες ημέρες με την αγωνία στο ασπρόμαυρο στρατόπεδo να είναι έκδηλη και τον κόσμο να έχει κάνει τα... πάντα για να πείσει τον Ζοτς να παραμείνει στην Παρτιζάν.