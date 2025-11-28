Εθνική: Με Παπανικολάου, Αντετοκούμπο και Ναζ Μήτρου-Λονγκ κόντρα στην Πορτογαλία

Με τέσσερις αλλαγές θα εμφανιστεί η Εθνική ομάδα στο παιχνίδι κόντρα στην Πορτογαλία (30/11, 19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην αποστολή που θα αναχωρήσει το πρωί του Σαββάτου (29/11) για την Πορτογαλία, θα είναι οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο, που ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία, αλλά και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, που θα πάρει τη θέση του αδελφού του Ελάιζα, που έκανε την Πέμπτη (27/11) το ντεμπούτο του, ενώ στην 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν:

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης