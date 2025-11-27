Αγγιξε τον θρίαμβο η εκπληκτική Ελβετία του Παπαθεοδώρου κόντρα στην Σερβία!

Παραλίγο μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου να αγγίζει το διπλό, αλλά τη Σερβία να επικρατεί τελικά με 88-86 χάρη σε ανατροπή από το -23.

Η Σερβία βρέθηκε να χάνει με 34-57 στο ημίχρονο από την εκπληκτική Ελβετία, που ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ, όμως με επιμέρους σκορ 54-29 στο δεύτερο μέρος έφτασε στη νίκη. Καθοριστικό ήταν το σερί 18-0 των γηπεδούχων που μετέτρεψε το 61-72 σε 79-72 στο 36’. Βέβαια, η Ελβετία δεν τα παράτησε, προσπέρασε ξανά με 81-82 στο 1΄50’’ πριν το φινάλε, αλλά οι Σέρβοι βρήκαν τις λύσεις και πήραν τη νίκη.

Για τους νικητές, που παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες και χωρίς τα αστέρια τους, ξεχώρισαν ο Ντούσταν Ρίστιτς με 24 πόντους, ο Στέφαν Μιλιένοβιτς, ο οποίος άγγιξε το τριπλ-νταμπλ με 21 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ και ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 16 πόντους.

Για την Ελβετία ο Αλεξάντερ Σουμάχερ είχε 19 πόντους, ο πρώην άσος του Ηρακλή, Σελίμ Φοφανά 15 πόντους και ο Πολ Γκραβέτ 10.

Τα δεκάλεπτα: 20-30, 34-57, 57-70, 88-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.