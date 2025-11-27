Χαμός στην Παρτιζάν: Διαφωνίες στα μέλη του Δ.Σ., ευθύνες και στο βάθος απομάκρυνση του Σάβιτς!

Χαμός στην Παρτιζάν με τα μέλη του Δ.Σ. να διαφωνούν με την απομάκρυνση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να ρίχνουν ευθύνες στον πρόεδρο, Όστογια Μιχάιλοβιτς. Στην πόρτα της εξόδου ο Ζόραν Σάβιτς!

Καζάνι που βράζει θυμίζει η σερβική ομάδα, με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει φέρει έντονες εντάσεις σε όλα τα επίπεδα στην Παρτιζάν, όπως αναφέρει το «sportklub».

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν διαφωνίες για τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός της κατάστασης κι επιρρίπτουν ευθύνες στον Μιχάιλοβιτς, που έκανε δεκτή την παραίτηση του Ζοτς και δεν προσπάθησαν να τον μεταπείσει.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται να τεθεί ακόμα και θέμα προεδρίας του Μιχάιλοβιτς, με ορισμένα μέλη να είναι στα... κάγκελα.

Από την άλλην στην πόρτα της εξόδου είναι και Αθλητικός Διευθυντής της Παρτιζάν, Ζόραν Σάβιτς, στον οποίο ρίχνονται ευθύνες για τον σχεδιασμό της σερβικής ομάδας και την τραγική πορεία της στη φετινή σεζόν.