«Έκτακτο Δ.Σ. και προσπάθεια να μεταπείσουν τον Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν»!

Δημοσίευμα από τη Σερβία θέτει σε νέα διάσταση το θέμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναφέροντας πως οι άνθρωποι της Παρτιζάν κάνουν προσπάθειες να μεταπείσουν τον Σέρβο τεχνικό!

Όπως αναφέρει το «Sportal.rs», στη σερβική ομάδα έχει προγραμματιστεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στις 14:00, με μέλη του να κάνουν την τελευταία τους προσπάθεια να μεταπείσουν τον Ομπράντοβιτς ώστε να επιστρέψει στην Παρτιζάν.

Από την άλλη το «Mozzart», αναφέρει πως το Δ.Σ. έχει προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα στη σερβική ομάδα, που αναζητά τον νέο προπονητή, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να είναι αυτή την στιγμή ο επικρατέστερος.

Υπενθυμίζουμε πως την Τετάρτη (26/11) η Παρτιζάν ανακοίνωσε κι επίσημα το διαζύγιο με τον Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτηση που υπέβαλε, με τον Σέρβο τεχνικό να αποχαιρετά μάλιστα και τον κόσμο της ομάδας.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Παρτιζάν έστειλε το δικό του μήνυμα αποχαιρετισμού προς τον Ομπράντοβιτς, τον οποίο ευχαρίστησε κι αποθέωσε.