Μιχαΐλοβιτς σε Ομπράντοβιτς: «Θα σου οφείλω για πάντα ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερες στην Παρτιζάν»

Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς είπε το δικό του «αντίο» στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ομάδα.

Η Παρτιζάν μπαίνει σε μία νέα εποχή, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Ο θρυλικός προπονητής ανακοίνωσε την παραίτησή του, με τον σέρβικο σύλλογο να βρίσκεται πλέον στην αναζήτηση του επόμενου head coach.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα social media τον Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως θα του οφείλει για πάντα ευγνωμοσύνη για τα όσα προσέφερε στην Παρτιζάν.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Ζέλικο, σου μιλώ δημόσια όπως ακριβώς σου μίλησα και στην κατ’ ιδίαν συζήτησή μας. Ως πρόεδρος, ως φίλος και ως οπαδός της Παρτιζάν, θα σου οφείλω για πάντα ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερες σε αυτόν τον σύλλογο. Και τώρα, ως άνθρωπος που βάζει την τιμή πάνω απ’ όλα και προχωρά όταν θεωρεί ότι παίρνει τη σωστή απόφαση, η παρακαταθήκη σου στην Παρτίζαν και στο άθλημά μας μένει ασύγκριτη και ανεξίτηλη. Εκ μέρους της Διοίκησης και όλων όσοι αποτελούν την Παρτιζάν, ένα μεγάλο "ευχαριστώ"».

Δείτε την ανάρτηση: