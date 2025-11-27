Μπήκε μέσα στο παρκέ στο τρίποντο του Γκράχαμ ο Μπαρτζώκας! (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν έξαλλος με τους παίκτες του στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και μάλιστα στο τρίποντο προσπέρασης του Ντεβόντε Γκράχαμ μπήκε στο παρκέ!

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού έβλεπε τους παίκτες του να μην μπορούν να σταματήσουν το σερί της σερβικής ομάδας και στο σουτ του Γκράχαμ που έβαλε μπροστά τον Ερυθρό Αστέρα με 67-65, επιστρέφοντας από το -12, παραλίγο να κάνει τάπα στον Αμερικανό άσο.

Ο Μπαρτζώκας βρέθηκε μία ανάσα από τον Γκράχαμ, μπαίνοντας το παρκέ και κάνοντας μάλιστα κίνηση για να επηρεάσει τον Αμερικανό άσο στην προσπάθεια για τρεις.

Ωστόσο ο Γκραχαμ δεν πτοήθηκε, με τον Μπαρτζώκα να καλεί τάιμ άουτ, να τα «ψέλνει» στους παίκτες του και φυσικά να μην χρεώνεται με τεχνική ποινή από τους διαιτητές για την ενέργειά του.