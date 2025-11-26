Πρόστιμα 30.000 ευρώ στον Τσουκαλά για τις ύβρεις στον Αταμάν και τον γιο του

Το ΕΣΡ τιμώρησε τον Τάκη Τσουκαλά με πρόστιμο 30.000 ευρώ για τις ύβρεις του κατά του Εργκίν Αταμάν και του γιου του, Σαρπ, σε εκπομπή στο Youtube.

Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με απόφασή του επέβαλε στον Τάκη Τσουκαλά πρόστιμο 30.000 ευρώ, από 15.000 για κάθε προσβλητικό σχόλιο στα δύο πρόσωπα, για «προσβολή της ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης των ανηλίκων» και ένα για «υποκίνηση βίας και μίσους κατά προσώπων και ομάδων προσώπων βάσει της φυλής και της εθνικής και εθνοτικής καταγωγής τους».

Τις ύβρεις εξαπέλυσε ο Τάκης Τσουκαλάς σε εκπομπή στο Youtube που μεταδόθηκε στις 31 Ιανουαρίου, με αφορμή την αντίδραση που είχε ο Εργκίν Αταμάν σε πανό οπαδών του Παναθηναϊκού για τα 50 χρόνια τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στην απολογία του ο Τάκης Τσουκαλάς ανάφερε ότι ήταν μία «κακιά στιγμή και μια άσχημη παρένθεση, η οποία θα πρέπει να κλείσει εδώ».

Ωστόσο το ΕΣΡ δεν έκανε δεκτή την απολογία του και τον τιμώρησε με πρόστιμο 30.000 ευρώ, δηλώνοντας ότι παρόλο που το περιεχόμενο της εκπομπής αυτής ήταν «ακραίως βωμολοχικό», αυτή αναρτήθηκε κανονικά στο κανάλι του εκθέτοντας το ανήλικο κοινό σε ύβρεις κατά ανηλίκων και κήρυγμα μίσους εναντίον κάθε προσώπου τουρκικής υπηκοότητας.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως τα δύο αυτά πρόστιμα στο κανάλι «Άντε Γειά» έρχονται περίπου τρία χρόνια μετά από άλλο ένα, ύψους 20.000 ευρώ, για «ποιοτικώς υποβαθμισμένο πρόγραμμα τηλεοπτικής μορφής» επειδή επιτέθηκε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ με υβριστικές και ρατσιστικές εκφράσεις.