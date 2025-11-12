Ο ΠΑΟΚ ήταν ξανά ασταμάτητος, πέτυχε την τέταρτη σερί του νίκη σε μιάμιση εβδομάδα και έκανε άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, επικρατώντας με 104-96 επί της Ανβίλ στο ζεστό Παλατάκι!

Την πιο μεγάλη νίκη μέχρι την... επόμενη στο FIBA Europe Cup πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπροστά σε 4.500 κόσμο του επικράτησε της Ανβίλ με 104-96 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του ομίλου και έβαλε γερές βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση ως πρώτος, με το παιχνίδι απέναντι στην Μπραουντσβάιγκ την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη να είναι το πλέον καθοριστικό.

Πρώτος σκόρερ για τους ασπρόμαυρους ο Κλίβελαντ Κέλβιν με 22, ο και πάλι MVP Μπράουν σταμάτησε στους 20 με 9 ασίστ, ενώ από κοντά κινήθηκαν και οι Ντίμσα (18π.) - Τζάκσον (13π.). Από τους Πολωνούς, ξεχώρισαν οι πρώην ασπρόμαυροι Φρίντρικσον και Μίχαλακ με 17 πόντους.

Ο Μέλβιν τα έβαζε από... παντού, ο ΠΑΟΚ στο +13

To παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 5-5, με τον ΠΑΟΚ να πατάει το πόδι στο γκάζι και με τρίποντα από Ντίμσα και Μέλβιν να ξεφεύγει με 20-15 και 27-21, ενώ με καλή άμυνα, κλέψιμο του Κόνιαρη και λει απ του Σλαφτσάκη ο Δικέφαλος έκλεισε μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο με 29-21.

Στην δεύτερη περίοδο και με... σκυλίσια άμυνα, σε συνδυασμό με εξαιρετικά δομημένες επιθέσεις και τους Μέλβιν - Τζοόυνς να παίζουν με πολύ υψηλά ποσοστά, οι ασπρόμαυροι πήγαν σε διψήφια διαφορά με 33-23, πριν η Ανβίλ κάνει ένα μικρό 0-4 σερί με Σλότερ και Φρίντρικσον που έριξε την τιμή της απόστασης στο 33-27.

Το σύνολο του Ζντοβτς συνέχισε να παίζει το παιχνίδι του, ο Μέλβιν που είχε 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο τα έβαζε από... παντού και κάπως έτσι οι γηπεδούχοι ξέφυγαν εκ νέου με 46-34 και 50-36 μετά από φανταστικό ανάποδο coast to coast και λει απ του Στέφεν Μπράουν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 55-42 και τον ΠΑΟΚ στο +13.

Έγινε ντέρμπι από το πουθενά, αλλά στο τέλος κερδίζει ο ΠΑΟΚ!

O Δικέφαλος έκανε δυναμική εκκίνηση και με δύο τρίποντα του Μπράουν πήγε το παιχνίδι στο +20 με 65-45 όμως η Ανβίλ είχε πολλές απαντήσεις και με τρία σουτ του Μίχαλακ έξω από τα 6,75 και από ένα γκολ-φάουλ των Μούσιους και Φρίντρικσον μάζεψε τη διαφορά σε 73-65, δείχνοντας πως θα διεκδικήσει ότι της αναλογεί μέχρι το τέλος. Μάλιστα, οι Πολωνοί με τέσσερις σερί πόντους του Πίρσον μείωσαν ακόμη περισσότερο (80-75), κάνοντας ντέρμπι το τελευταίο δεκάλεπτο.

Η... καθίζηση του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ανβίλ είχε ξεκάθαρα το μομέντουμ έφερε τους Πολωνούς να πλησιάζουν στον πόντο με τρίποντο του Σλιπίνσκι, ενώ ο Σλότερ με ωραία κίνηση και λει απ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο παιχνίδι με 80-81.

Ο Ντίμσα με πέντε διαδοχικούς πόντους, με τρίποντο και βολές και ένα καλάθι και φάουλ του Τζάκσον έφεραν τον Δικέφαλο στο +4 με 90-86, τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε, ενώ ο Μπράουν με λει απ μετά από καλή άμυνα του Μουρ στον Μίχαλακ, έστειλε την διαφορά στους έξι (96-90) στο δίλεπτο.

Με εκατέρωθεν καλάθια, τόσο από Τζάκσον όσο και από Μούσιους-Φρίντρικσον η Ανβίλ πλησίασε περαιτέρω τον ΠΑΟΚ (98-94), όμως οι 2/2 βολές του Μπράουν στα 34" έδωσαν αέρα έξι πόντων με 100-94, το οποίο ουσιαστικά σηματοδότησε και την οριστική νίκη του Δικεφάλου, ο οποίος επικράτησε με 104-96 και έκανε... άλμα πρόκρισης και πρωτιάς στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 55-42, 80-75, 104-96

