Η Βίρτους Μπολόνια, έκαμψε την αντίσταση της Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 99-89, ρίχνοντας τους Τούρκους στο 3-7.

Oι γηπεδούχοι έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 28-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι και την λήξη του ημιχρόνου (48-45).

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Εφές, προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι, όμως οι Ιταλοί είχαν τις απαντήσεις, με την διαφορά των τριών πόντων να διατηρείται μέχρι την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου (76-73).

Σε εκείνο το σημείο η Βίρτους πάτησε... γκάζι και με επί μέρους 23-16 «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 5-5, με τους Τούρκους αντίθετα να πέφτουν στο 3-7.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Βίρτους, με τον Σέιν Λάρκιν να ξεχωρίζει για την Εφές, έχοντας 25 πόντους και 5 ασίστ.

Tα δεκάλεπτα: 28-24, 48-45, 76-73, 99-89.

