Οι Χοκς βύθισαν τους Κλίπερς (vid)

Οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν 105-102 των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Νικηφόρα πέρασαν (και) οι Χοκς από το Λος Άντζελες, καθώς επιβλήθηκαν 105-102 των Κλίπερς που παραπαίουν το τελευταίο διάστημα, με το ρεκόρ τους να έχει υποχωρήσει στο 3-7. Αντίθετα, τα «Γεράκια» βρίσκονται στο 6-5.

Ο Κρέιτσι με 28 πόντους, ο Πορζίνγκις με 20 πόντους και ο Τζόνσον με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα της Ατλάντα. Από τους Κλίπερς πάλεψε ο τριπλός Χάρντεν, με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, αλλά δεν είχε συμπαράσταση από τους συμπαίκτες του.

