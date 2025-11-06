Τιμάει τον Αμπρίνες η Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ (pic)

Ο Άλεξ Αμπρίνες θα βραβευτεί στο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης (7/11, 21:30) στο Παλάου Μπλαουγκράνα για την πολυετή προσφορά του στον σύλλογο της Βαρκελώνης.

Ο πρώην αρχηγός της Μπαρτσελόνα αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να σταματήσει την επαγγελματική του καριέρα στην ηλικία των 32 ετών για προσωπικούς λόγους, ενώ είχε έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα, προκαλώντας ένα μικρό σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι «μπλαουγκράνα» αποφάσισαν να τον τιμήσουν στο ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και συγκεκριμένα πριν το τζάμπολ για την 9η αγωνιστική της Euroleague, βραβεύοντάς τον για όσα πρόσφερε

Ο Ισπανός διεθνής φόργουορντ αγωνίστηκε στους «μπλαουγκράνα» συνολικά 10 χρόνια. Η πρώτη του θητεία ήταν πριν πάει στην Αμερική και το ΝΒΑ την τετραετία 2012-2016 και επέστρεψε το καλοκαίρι του 2019 για να κλείσει εν τέλει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του. Ο Αμπρίνες στις δέκα σεζόν που αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπάρτσα κατέκτησε 15 τίτλους και μέτρησε 660 συμμετοχές.