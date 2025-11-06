Τιμάει τον Αμπρίνες η Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ (pic)

Ο πρώην αρχηγός της Μπαρτσελόνα αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να σταματήσει την επαγγελματική του καριέρα στην ηλικία των 32 ετών για προσωπικούς λόγους, ενώ είχε έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα, προκαλώντας ένα μικρό σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι «μπλαουγκράνα» αποφάσισαν να τον τιμήσουν στο ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και συγκεκριμένα πριν το τζάμπολ για την 9η αγωνιστική της Euroleague, βραβεύοντάς τον για όσα πρόσφερε
Ο Ισπανός διεθνής φόργουορντ αγωνίστηκε στους «μπλαουγκράνα» συνολικά 10 χρόνια. Η πρώτη του θητεία ήταν πριν πάει στην Αμερική και το ΝΒΑ την τετραετία 2012-2016 και επέστρεψε το καλοκαίρι του 2019 για να κλείσει εν τέλει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του. Ο Αμπρίνες στις δέκα σεζόν που αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπάρτσα κατέκτησε 15 τίτλους και μέτρησε 660 συμμετοχές.
Aquest divendres, minuts abans que comenci el Clàssic d’Eurolliga davant el Reial Madrid, el Palau reconeixerà les deu temporades del seu darrer capità, 𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐀𝐛𝐫𝐢𝐧𝐞𝐬.— Barça Basket (@FCBbasket) November 6, 2025
El mallorquí rebrà el caliu del Palau i d'alguns dels seus excompanys al llarg de la seva carrera…