Καράγκουτης: «Λογική η αστάθεια των δύο "αιωνίων", η διοίκηση του Πανιωνίου έχει όραμα»

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής και νυν υπεύθυνος του προπονητικού προγράμματος μπάσκετ «Karagoutis Training Camp», Γιώργος Καράγκουτης, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το «Karagoutis Training Camp»: «Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη με ένα γκρουπ παικτών από Βέλγιο. Είναι έξι ηλικιακά γκρουπ και συνδυάζουμε αθλητισμό και τουρισμό. Έχουμε ήδη παίξει με τον Ηρακλή, έχουμε ακόμα αγώνες στις Σέρρες με ΔΕΚΑ, Άρη και ΠΑΟΚ. Οργανώνω τα παιχνίδια εγώ μαζί με την εταιρία μου. Διοργανώνουμε, επίσης, επιτυχημένες ξεναγήσεις σε ιστορικά μέρη, όπως το Οχυρό Ρούπελ. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που την αναζητούν σχεδόν όλοι οι Κεντροευρωπαίοι λόγω κλίματος. Εκμεταλλεύονται τις χειμερινές διακοπές τους και έρχονται στη χώρα μας. Εμείς, όσον αφορά τις ακαδημίες μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα σε ομάδες από Βέλγιο και Σουηδία κυρίως. Τα παιδιά ζητούν να ξαναέρθουν για φιλικούς αγώνες και τους άρεσε η ελληνική φιλοξενία, δεν υπάρχει αντίστοιχη. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται συνεχόμενα τα τρία τελευταία χρόνια. Υπάρχει θέληση».

Για την έως τώρα πορεία του Πανιωνίου: «Είδα το τουρνουά “Ανδρέας Βαρίκας” μόνο. Με τον Ηλία Ζούρο έχω κατακτήσει δύο πανελλήνια πρωταθλήματα στον Πανιώνιο στο ξεκίνημα του. Ο Πανιώνιος ταλανίζεται από πολλά θέματα σε κάποιες αστοχίες παικτών. Οι δύο αγώνες ανά βδομάδα “πληγώνουν” αυτές τις ομάδες που δεν έχουν γεμάτα και δομημένα ρόστερ. Δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι αρνητικά με μεγάλες ήττες και τον καθιστούν ευάλωτο στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ίσως η επιλογή του EuroCup δεν ήταν κατάλληλη, αυξήθηκε απότομα ο βαθμός δυσκολίας λόγω της μεγάλης απουσίας από την Ευρώπη για πολλά χρόνια. Ο πήχης έχει ήδη κατέβει και έχουν κοπάσει οι προσδοκίες μετά των πρώτων αγώνων. Πρέπει να κάνει μία επανεκκίνηση. Ο πρώτος “τελικός” είναι απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου (01/11). Η απουσία του Λούντζη είναι σημαντική, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να τον καλύψει εσωτερικά. Εύχομαι περαστικά στον ίδιο. Αν ο Πανιώνιος νικήσει στη Ρόδο, θα αφήσει πίσω του “σκιές” για την παραμονή του στην κατηγορία και θα βρει τον δρόμο του. Σε περίπτωση ήττας, θα ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος για το φετινό στήσιμο του ρόστερ. Οι άνθρωποι της διοίκησης έχουν αποδείξει ότι αγαπούν την ομάδα, έχουν όραμα και έχουν στηρίξει την ομάδα. Δεν πρέπει να απογοητευτούν, είναι μία δύσκολη περίοδος».

Για του δύο «αιωνίους» στην Ευρωλίγκα: «Αυτό το οποίο μπορώ να πω σε πρώτη ανάγνωση είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί στη διοργάνωση όπως παλαιότερα. Μου έχει κάνει εντύπωση η αστάθεια των δύο ελληνικών ομάδων, μπορούν να χάσουν από οποιοδήποτε και να νικήσουν τον καλύτερο. Αυτό ίσως οφείλεται στο πόσο αργά τελείωσε το Ευρωμπάσκετ και το πόσο γρήγορα ξεκίνησε η προετοιμασία της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε προετοιμασία με επτά παίκτες λιγότερους για παράδειγμα. Υπήρχαν αρκετοί τραυματισμοί επίσης. Είμαστε σε ένα στάδιο αποθεραπείας, που είναι απόρροια των πολλών καλοκαιρινών παιχνιδιών. Έχω την αίσθηση ότι μετά τις συζητήσεις με το ΝΒΑ για μελλοντικές συνεργασίες και συνύπαρξης κυρίως, αυτό έχει επίπτωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Το μπάσκετ το απολαμβάνουμε καλύτερα πλέον, υπάρχουν υψηλότερα σκορ και λιγότερες διακοπές. Μπορούμε να απολαύσουμε καλύτερα αγώνες Ευρωλίγκας πλέον με πιο χαλαρές άμυνες. Γεμίζοντας το ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες, ο προπονητής έχει ευχάριστο “πονοκέφαλο” για το ποιους παίκτες θα αφήσει εκτός. Σίγουρα τα ρόστερ είναι γεμάτα, έχουν αυξηθεί τα μπάτζετ. Θεωρώ ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν επιλέξει να στελεχώσουν τις ομάδες με παίκτες από το πάνω “ράφι”. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε πρώτος το μπάτζετ και ακολούθησε ο Ολυμπιακός διαχρονικά. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, είναι οξύμωρο σχήμα με βάση τα ρόστερ που έχουν. Υπάρχουν καλοί παίκτες, αλλά στο τέλος λένε ότι τους λείπουν σε κάποιες θέσεις αθλητές. Ο Έβανς είχε την ατυχία να χτυπήσει δύο φορές στον Ολυμπιακό και προς τιμήν της η ομάδα τον κράτησε. Αν παίξει όπως αναμένουμε, θα πετύχει, διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει “άσσο”. Δεν ξέρουμε ακόμη σε τι ψυχολογική κατάσταση θα επιστρέψει. Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων έχουν… καλομάθει από τα προηγούμενα χρόνια με τις επιτυχίες. Το να ετοιμάσεις μία ομάδα μετά από Ευρωμπάσκετ είναι δύσκολο. Η κάθε ομάδα θα αποδώσει στους επόμενους μήνες, χρειάζεται χρόνος».