Έντονα παράπονα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού προς τους διαιτητές!

Έξαλλοι είναι στον Παναθηναϊκό με τις αποφάσεις των διαιτητών στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Μονακό. Εξέφρασαν τα παράπονά τους, ειδικά στον Στιβ Μπάιτνερ, που έχει πάρει 7 λάθος σφυρίγματα κατά του «τριφυλλιού». Αποστολή στη Γαλλία.

Βράζουν στον Παναθηναϊκό με τις αποφάσεις των διαιτητών στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης απέναντι στη γαλλική ομάδα, με τους ανθρώπους των «πράσινων» να εκφράζουν τα έντονα παράπονά τους προς τους ρέφερι στο ημίχρονο του ματς.

Στο στόχαστρο ειδικότερα βρίσκεται ο τρίτος διαιτητής Στιβ Μπάιτνερ, που στα πρώτα 20 λεπτά έχει ήδη πάρει 7 λάθος αποφάσεις κατά του Παναθηναϊκού.

Ενώ τα παράπονα των ανθρώπων του «τριφυλλιού» πάνε και σε σφυρίγματα που δεν δόθηκαν, όπως το φάουλ στον Κώστα Σλούκα που έφερε την τεχνική ποινή στον Εργκίν Αταμάν.

Την ίδια στιγμή που οι διαιτητές έχουν ήδη φορτώσει το μοναδικό «5άρι» του Παναθηναϊκού, Όμερ Γιούρτσεβεν, από το 14' με 3 φάουλ.