Ο έντονος διάλογος του Παπανικολάου με τον Μπαφέ στον πάγκο του Ολυμπιακού! (vid)

Χαρακτηριστικό είναι το σκηνικό που αποτυπώθηκε, με τον έντονο διάλογο που είχαν κατά την διάρκεια του αγώνα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου με τον αθλητικό διευθυντή των «ερυθρόλευκων», Χρήστο Μπαφέ.
Όπως φαίνεται από το video που αναρτήθηκε στα social media της «foxbet», ο Παπανικολάου έχει έναν εντονότατο διάλογο με τον Μπαφέ, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν κουβέντες κάνοντας και χαρακτηριστικές χειρονομίες.
Δείτε παρακάτω το video:
😳Ο Κώστας Παπανικολάου έδειξε να διαφωνεί έντονα με τον Χρήστο Μπαφέ. Τί μπορεί να λένε; 🦊Η... Αλεπού ήταν εκεί!