Ο έντονος διάλογος του Παπανικολάου με τον Μπαφέ στον πάγκο του Ολυμπιακού! (vid)

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης ηττήθηκε στο ΣΕΦ από την Μονακό, σε μια αναμέτρηση που έφερε εκνευρισμό στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Χαρακτηριστικό είναι το σκηνικό που αποτυπώθηκε, με τον έντονο διάλογο που είχαν κατά την διάρκεια του αγώνα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου με τον αθλητικό διευθυντή των «ερυθρόλευκων», Χρήστο Μπαφέ.

Όπως φαίνεται από το video που αναρτήθηκε στα social media της «foxbet», ο Παπανικολάου έχει έναν εντονότατο διάλογο με τον Μπαφέ, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν κουβέντες κάνοντας και χαρακτηριστικές χειρονομίες.

Δείτε παρακάτω το video: