Έρμαιο στις ορέξεις της αγριεμένης Ζαλγκίρις Κάουνας έπεσε η Βιλερμπάν, με τους «πράσινους» να τη διαλύουν με το ευρύ 96-59, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες. Πλήγμα για τους Γάλλους με τον Ντε Κολό.

Η Ζαλγκίρις μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, δεν τo άφησε ποτέ, με τη Βιλερμπάν να μην μπορεί σε κανένα σημείο του αγώνα να αντιδράσει. Η διαφορά έφτασε ως τους 37 πόντους σε ένα όμορφο για τους Λιθουανούς βράδυ, αλλά εφιαλτικό για τους Γάλλους. Η Ζαλγκίρις με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 6-2, πιάνοντας στις νίκες προσωρινά τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή, ενώ η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 2-6, στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Πολλοί οι πρωταγωνιστές για τους νικητές, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να έχει 15 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Μόουζες Ράιτ είχε 14 πόντους (4/4διπ., 6/6β.) και 7 ριμπάουντ. Για τη Βιλερμπάν (6/29τρ.), που έχασε με τραυματισμό στο πόδι τον Νάντο Ντε Κολό στη δεύτερη περίοδο, μόνο ο Γκλιν Ουότσον ήταν διψήφιος με 14 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (9η) η Ζαλγκίρις υποδέχεται τη Βαλένθια (7/11, 20:00), ενώ η Βιλερμπάν παίζει εκτός έδρας με τη Φενέρμπαχτσε (6/11, 19:45).

Ξέφυγε από νωρίς η Ζαλγκίρις

Με τον Φρανσίσκο να μπαίνει κεφάτος στο ματς δημιουργώντας και σκοράροντας η Ζαλγκίρις προηγήθηκε 8-2. Ο Αζινσά έδωσε μια ανάσα στη Βιλερμπάν και ο Εντιαγέ με τρίποντο την έβαλε μπροστά (10-12), αλλά στο τελευταίο δίλεπτο όλα άλλαξαν. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 11-1 με τους Λο, Ράιτ και Ουλάνοβας να σκοράρουν για το 26-15 της πρώτης περιόδου.

Η Βιλερμπάν προσπαθούσε να κρατηθεί κοντά, αλλά η Ζαλγκίρις ήταν ασυγκράτητη. Ο Ράιτ με βολές έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (30-19) και ο Φρανσίσκο μαζί με τον Τουμπέλις έγραψαν το 38-21. Λίγο μετά η Βιλερμπάν έχασε με τραυματισμό τον Ντε Κολό και ο Ράιτ συνέχισε να κρατάει σε απόσταση ασφαλείας την ομάδα του (43-28). Στο τελευταίο δίλεπτο οι Λάιτι και Ουότσον συμμάζεψαν κάπως την κατάσταση μειώνοντας στο 48-35 του ημιχρόνου, στη διάρκεια του οποίου η Βιλερμπάν μετρούσε μόλις 4/17 τρίποντα.

Ασταμάτητη η Ζαλγκίρις, έφτασε ως το +37

Ο Μπιρούτις αρχικά και ο Φρανσίσκο στη συνέχεια έκαναν το 56-36, με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να αντιδράσουν. Ακόμα δύο τρίποντα του Φρανσίσκο ανέβασαν κι άλλο τη διαφορά (64-38) και στη Zalgirio Arena γίνοταν... πάρτι. Η Βιλερμπάν δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ματς και ο Λο με τρίποντο διαμόρφωσε το 73-44 του τρίτου δεκαλέπτου.

To παιχνίδι επί της ουσίας είχε λήξει προ πολλού, η διαφορά σκαρφάλωσε ως το +37 (81-44) με τα τρίποντα των Λο και Ρουμπσταβίτσιους, ο Σέλιας έκανε το 83-51, αλλά η Ζαλγκίρις παίζοντας μέχρι τέλους, επικράτησε με το ευρύ 96-59.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.