Με τον Λουβαβού-Καμπαρό να παίρνει το... όπλο του (6 τρίποντα) η Μπασκόνια πήρε σημαντική νίκη κόντρα στην Ντουμπάι με σκορ 92 - 85 και πανηγύρισε την 1η της νίκη στην φετινή Euroleague.

Μετά από ένα πολύ κακό ξεκίνημα και έξι σερί ήττες, η Μπασκόνια τα κατάφερε και πανηγύρισε την 1η της φετινή νίκη στην Euroleague, επικρατώντας της Ντουμπάι με σκορ 92-85.

Οι Βάσκοι μπορεί να είχαν μεγάλες απουσίες (Χάουαρντ και Φόρεστ), αλλά είχαν σε τρομερή βραδιά τον Λουβαβού - Καμπαρό, ο οποίος με 25 πόντους (6/11 τρίποντα) οδήγησε τους Ισπανούς επιτέλους στη νίκη, ενώ καθοριστικοί ήταν και ο Σίμονς (16 π.) με τον Ντιαλό (14 π.).

Από την πλευρά της Ντουμπάι, έκανε εξαιρετικό ματς ο Φίλιπ Πετρούσεφ (22 π.& 7 ρ.) και ο Ντάβις Μπέρτανς, ο οποίος είχε 19 πόντους με 6/12 τρίποντα, ωστόσο δεν έφταναν. Ετσι, η ομάδα του Γιουρίτσα Γκόλεματς γνώρισε 2η σερί ήττα μετά από αυτή κόντρα στη Βιλερμπάν και έπεσε στο 3-4 στη βαθμολογία.

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν αμφότερες δυναμικά στο ματς, με τους Ισπανούς αρχίζουν να βρίσκουν ρυθμό και να παίρνουν το προβάδισμα για πρώτη φορά (7-6). Μάλιστα, με συνεχόμενους πόντους των Ντιακιτέ και Σπανιόλο, η Μπασκόνια έφτασε τη διαφορά και στο +9 (24-15), με την πρώτη περίοδο ωστόσο να λήγει με σκορ 26-20.

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίστηκε και το 2ο δεκάλεπτο, με τους Βάσκους να φτάνουν για πρώτη φορά την διαφορά και σε διψήφιο αριθμό (35-25). Ωστόσο, κάπου εκεί η Ντουμπάι ξεκίνησε την αντεπίθεσή της και με μπροστάρη τον Πετρούσεφ μείωσε στο 37-31. Στη συνέχεια συνέχισε να πιέζει και με τρίποντο του Μπερτάνς έφερε το ματς στα ίσα (41-41) και μάλιστα πήγε στα αποδυτήρια ούσα μπροστά στο σκορ με 41-42.

Έτσι, σε ρυθμούς ντέρμπι κύλησε και η τρίτη περίοδος, με καμία από τις δύο ομάδες να μην καταφέρνει να ξεφύγει στο σκορ και το προβάδισμα να εναλλάσσεται. Ο Μπερτάνς με τρίποντο ανέβασε την διαφορά στο +5 (44-49), όμως η Μπασκόνια βρήκε ξανά τη λύση και με τρίποντο του Λουβαβού-Καμπαρό πέρασε ξανά μπροστά με 50-49. Ο Γάλλος συνέχισε να σκοράρει πίσω από τα 6,75 και με ακόμη τρία τρίποντα στο δεκάλεπτο έφτασε στο 64-58.

Με την αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Μπέικον έφερε την αναμέτρηση ξανά στον πόντο (64-63) και συνέχισε να δίνει ελπίδα στην ομάδα του. Οι Ισπανοί βρήκαν λύσεις από την γραμμή των Βολών και με ένα επιμέρους 8-2 ανέβασαν την διαφορά στο 72-65 και έδειξαν δεν θα αφήσουν το ματς να χαθεί στην έδρα τους.

Έτσι και έγινε, με τους Βάσκους να παίρνουν φόρα και να παίρνουν προβάδισμα με 81-68 με ένα τρίποντο του Καμπαρό, με περίπου 4 λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Ωστόσο, ούτε εκεί «καθάρισαν» το παιχνίδι, με την Ντουμπάι να βρίσκει ξανά λύσεις και να φτάνει το ματς στο -3 (88-85) 32'' πριν το τέλος. Κάπου εκεί, ο Καμπαρό κέρδισε βολές και «τελείωσε» το ματς, με την ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι να φτάνει στην 1η της φετινή νίκη με σκορ 92-85.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 15-22, 23-18, 28-25

