«Βόμβα»: Πλησιάζει στον Τζιανμάρκο Ποτσέκο ο Πανιώνιος!

Κοντά σε μία πολύ μεγάλη κίνηση βρίσκεται ο Πανιώνιος, καθώς είναι μία... ανάσα μακριά από τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο.

Ο Πανιώνιος δεν ξεκίνησε καθόλου καλά την φετινή του πορεία στην Stoiximan Greek Basketball League και η διοίκηση της ομάδας πήρε την απόφαση να απομακρύνει τον Λούκα Παβίσεβιτς από την άκρη του πάγκου.

Ο Θεόδωρος Μικρόπουλος στην προπόνηση της ομάδας μετά την ήττα από την ΑΕΚ έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους και μετά το τέλος του ματς με την Μπουργκ προανήγγειλε αλλαγές. Τελικά, οι Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης ανέλαβαν την θέση του υπηρεσιακού προπονητή και φαίνεται πως ο Πανιώνιος είναι πολύ κοντά στον νέο του κόουτς.

Πιο συγκεκριμένα, είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο και βρίσκεται... μία ανάσα από την πρόσληψή του. Ο Ποτσέκο ήταν μέχρι πρότινος τεχνικός ηγέτης της εθνικής Ιταλίας, ενώ έχει κοουτσάρει διάφορες ομάδες με τελευταία χρονικά την Βιλερμπάν.