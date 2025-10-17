Ο Κάρσεν Έντουαρντς της σεζόν 2024-25 επανεμφανίστηκε και με 36 πόντους οδήγησε τη Βίρτους Μπολόνια (3-2) στη νίκη με 83-90 επί της Βιλερμπάν (1-4) στο «Astroballe», κάνοντας το 2/2 στη «διαβολοεβδομάδα» χάρη στον χαρισματικό Αμερικανό σκόρερ! «Κλειδί» ο Αλεσάντρο Παγιόλα (14 πόντοι) με κομβικά τρίποντα, «αγωνία» για τον Έντουϊν Τζάκσον που αποχώρησε στην αρχή του δευτέρου μέρους με ενοχλήσεις στο αχίλλειο!

Ο Τζάκσον άνοιξε το σκορ στο ματς (2-0) και ο Έντουαρντς πήρε από νωρίς το «όπλο» του, καθοδηγώντας τη Βίρτους. Το δεκάλεπτο ήταν ανταγωνιστικό παρά το «σόου» του Αμερικανού «μπομπέρ» που πέτυχε 12 πόντους σε 8 λεπτά συμμετοχής. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι μοίρασαν το σκοράρισμα και στο 5' προηγήθηκαν με 13-8, στη μεγαλύτερη μεταξύ τους διαφορά. Ο Έντουαρντς έβαλε μπροστά την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς με 14-17 στο 7', όμως με «μπροστάρη» τον Εντιαγέ που έφθασε τους 7 πόντους και καλάθι του Τραορέ, η Βιλερμπάν έκλεισε την περίοδο στο 24-21 με επιμέρους 10-4 σε 3'.

Με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Πιερίκ Πουπέ είχε χρησιμοποιήσει όλη τη δωδεκάδα, ενώ πάτησε παρκέ και ο Βιλντόσα που βρέθηκε στο... μάτι του κυκλώνα. Ο Αργεντινός γκαρντ σκόραρε για το 29-27 στο 14' και έκτοτε ανέλαβε δράση ο Έντουαρντς που ήταν σε κλίμα «διαβολοεβδομάδας»! Δυο τρίποντα και μπροστά η ομάδα από την Μπολόνια με 31-33 στο 15', ανατροπή στο προβάδισμα και 40-37 στο 19' με επιμέρους 9-4 χάρη στους Τζάκσον, Ντε Κολό και Γουότσον. Ο «θρυλικός» Γάλλος διαμόρφωσε το 42-40 του ημιχρόνου, ενώ ο Έντουαρντς είχε, ήδη, 20 πόντους με 7/14 σουτ και 3/3 βολές!

Watch some of his actions! pic.twitter.com/eonNFGCb9X — EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η ASVEL έδειχνε να ξεχωρίζει λόγω της ομαδικότητας. Με τρίποντο του Γουότσον και τον Αζινσά να δίνει λύσεις επιθετικά, το 51-46 αναγράφηκε στον φωτεινό πίνακα στο 23', όμως ο Τζάκσον έπιασε τον αχίλλειό του και οι γηπεδούχοι «πάγωσαν». Δυο «κολλητά» τρίποντα του Παγιόλα και ανατροπή στο σκηνικό με 51-52 στο 24', αλλά οι Γουότσον και Ντε Κολό δεν ήθελαν να χάσουν (56-52, 26'). Ο Έντουαρντς «σίγησε» σε ακόμα μία τρίτη περίοδο φέτος, οι Βιλντόσα και Μόργκαν τα... έσπασαν από τα 6,75 και οι Εντιαγέ-Τζάλοου, αντίστοιχα, έγραψαν το 64-61 στο 30'.

Το «έμμεσο» τρίποντο του Τζάλοου στο φινάλε του δεκαλέπτου ήταν... προάγγελος του σερί 13-0 που «έτρεξε» η Βίρτους στην έναρξη της κρισιμότερης περιόδου! Ο Παγιόλα άλλαξε και πάλι το προβάδισμα (64-66), ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς κέρδισε το δεύτερο challenge για να ακυρωθεί το τρίποντο του Γουότσον και ο Έντουαρντς «πυροβόλησε» από μακριά για το 64-71 στο 33', το πρώτο +7 στο ματς. Οι Ντε Κολό και Σελίας απάντησαν για το 69-74, ο Έντουαρντς το... βιολί του για το 75-82 στο 37' και «τετράποντο» του Γουότσον για το 79-82 σε ένα «χιτσκοκικό» παιχνίδι! Σπουδαίο τρίποντο από τον Παγιόλα για το 81-87 με 1:24 στο ρολόι και ο επίλογος από τον Έντουαρντς με 3/3 βολές για να φθάσει τους 36 πόντους με 12/22 σουτ, 7/8 βολές και τους 60 πόντους στη «διαβολοεβδομάδα», οι 24 επί της Μονακό!

Την ερχόμενη εβδομάδα, η Βιλερμπάν θα υποδεχτεί την Ντουμπάι BC (23/10, 20:30), ενώ η Βίρτους Μπολόνια θα υποδεχθεί τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό AKTOR (24/10, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-40, 64-61, 83-90

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ