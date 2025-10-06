Γεμίζει το ΣΕΦ με Ντουμπάι και Εφές - Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν ντεμπούτο στο ΣΕΦ στην Euroleague κόντρα στην Ντουμπάι BC το βράδυ της Παρασκευής (10/10), ενώ οι Πειραιώτες έχουν δεύτερο σερί παιχνίδι στο φαληρικό γήπεδο με την Εφές για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ενημέρωση της γνωστοποίησε πως ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει διαθέσιμα για τα δυο εντός έδρας παιχνίδια, συνοδεύοντας την φωτογραφία με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Δείτε την δημοσίευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
🤩 That feeling when the first @EuroLeague home games are just around the corner!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 6, 2025
🏀 #OlympiacosBC Vs Dubai Basketball (10/10, 21.15)
🏀 #OlympiacosBC Vs Anadolu Efes (14/10, 21.15)
✊🏽 Secure your seat today – limited tickets remaining for both matches.
ℹ️🎫… pic.twitter.com/oIckIDZNcS