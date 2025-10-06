Γεμίζει το ΣΕΦ με Ντουμπάι και Εφές - Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός με ενημέρωση του γνωστοποίησε πως λίγα εισιτήρια έχουν απομείνει για τις δυο σερί εντός έδρας αναμετρήσεις με Ντουμπάι και Εφές για την Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν ντεμπούτο στο ΣΕΦ στην Euroleague κόντρα στην Ντουμπάι BC το βράδυ της Παρασκευής (10/10), ενώ οι Πειραιώτες έχουν δεύτερο σερί παιχνίδι στο φαληρικό γήπεδο με την Εφές για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ενημέρωση της γνωστοποίησε πως ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει διαθέσιμα για τα δυο εντός έδρας παιχνίδια, συνοδεύοντας την φωτογραφία με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Δείτε την δημοσίευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: