Άρης: Ο Σιάο έρχεται, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο φεύγει

Παρελθόν θα αποτελέσει άμεσα από τον Άρη ο Αλεξ Αντετοκούνμπο

Ο Έλληνας φόργουορντ θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον Άρη, καθώς ενεργοποίησε τον όρο του συμβολαίου του, ο οποίος αφορούσε πιθανό συμβόλαιο στην G-League, κάτι που έγινε πράξη, με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο να ταξιδεύει άμεσα για τις ΗΠΑ.

Η αναζήτηση για ξένο ψηλό στους «κίτρινους» συνεχίζεται, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Γιώργο Τανούλη, με τις εξελίξεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν επίσημες κινήσεις μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίσαρντ Σιάο, αναμένεται να δώσει το «παρών στη Θεσσαλονίκη, στο παιχνίδι της Τετάρτης (8/10) απέναντι στους Χάμπουργκ Τάουερς για το Eurocup, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί και από την ΚΑΕ Άρης.