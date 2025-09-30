Σπουδαίο διπλό για τον Άρη στην πρεμιέρα του Eurocup με το διπλό επί της Βενέτσια (81-85) με την υπογραφή του Μπράις Τζόουνς και τις πολύτιμες βοήθειες των Μπριν Φορμπς και Ρόνι Χάρελ.

Έχοντας στο πλευρό του τη μαζική και δυναμική συμπαράσταση των φιλάθλων του, ο Άρης κατάφερε να δραπετεύσει με το διπλό από τη Βενετία, έχοντας σε πολύ καλή βραδιά την τριάδα των Αμερικανών του, Τζόουνς, Φόρμπς και Χάρελ, οι οποίοι σκόραραν συνολικά 57 πόντους. Μπορεί ο Άρνολντας Κουλμπόκα να αποτελούσε μία βασική απουσία για τους κιτρινόμαυρους, όμως το σύνολο του Μπόγκνταν Καράιτσιτς έδειξε χαρακτήρα, άντεξε απέναντι στην πίεση της Βενέτσια και πανηγύρισε ένα διπλό, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια του ομίλου.

Ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο... μαέστρος του Άρη με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Μπριν Φορμπς έδωσε 18 πόντους, αλλά έκανε και 5 λάθη, ο Ρόνι Χάρελ γέμισε την στατιστική του με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Στέλιος Πουλιανίτης με 10 πόντους 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τη Βενέτσια πρώτος σκόρερ με 14 πόντους ήταν ο Κάιλ Μπόουμαν, αλλά εντέλει και ο μοιραίος με τα δύο του τελευταία άστοχα σουτ, που θα μπορούσαν να δώσουν ακόμα και τη νίκη στην ομάδα του.

Στην επόμενη αγωνιστική (2η) ο Άρης υποδέχεται τους Χάμπουργκ Τάουερς (8/10, 20:00), ενώ η Βενέτσια παίζει στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ (8/10, 19:00).

Ξέφυγε με +9 η Βενέτσια, επέστρεψε ο Άρης

Παρότι ο Άρης ξεκίνησε ζεστός με τους Τζόουνς και Φορμπς (3-7), οι ίδιοι παίκτες έκαναν μαζεμένα λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στη Βενέτσια με Παρκς και Γουίλτζερ να τρέξει σερί 9-0 για το 12-7. Με νέο τρίποντο του Γουίλτζερ έγινε το 17-9, όμως οι κιτρινόμαυροι αντέδρασαν και με πρωταγωνιστή τον Χάρελ και σκορ από τη ρακέτα μείωσαν σε 19-16. Οι παίκτες του Άρη συνέχισαν να είναι απρόσεκτοι (6λ.) κι έτσι η Βενέτσια έχτισε ξανά μια μικρή διαφορά με το 27-20 της πρώτης περιόδου.

Χάρη στα τρίποντα των Πουλιανίτη και Χάρελ ο Άρης επέστρεψε από το -9 (29-20) για το 31-28 και με τον Αμερικανό φόργουορντ να συνεχίζει να αποτελεί επιθετική απειλή, ήρθε η προσπέραση με 38-39. Ο Φορμπς πήρε επιθετικές πρωτοβουλίες, ο Τζόουνς σκόραρε και μοίραζε (12π., 5ασ.), αλλά ο Άρης ήταν ευάλωτος στην άμυνα δεχόμενος καλάθια στο transition, με το ημίχρονο να κλείνει σε απόλυτη ισορροπία (49-49).

Ο Τζόουνς ανέβασε στροφές, θρίλερ στο φινάλε

Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι-χέρι, ο Φορμπς κρατούσε τον Άρη μπροστά (53-55) και ο... κεφάτος Τζόουνς διατήρησε το ισχνό προβάδισμα (59-61) με σκορ και δημιουργία. Οι δύο Αμερικανοί γκαρντ έπαιζαν με αυτοπεποίθηση και ήταν αυτοί που έφεραν τους Θεσσαλονικείς στο 62-70, λίγο πριν ο Παρκς γράψει με buzzer-beater τρίποντο το 65-70 του τρίτου δεκαλέπτου.

Μία με τον Τζόουνς, μία με τον Πουλιανίτη, ο Άρης πήγε έφτασε στο +9 (70-79) στο 35', αλλά οι κακές επιθετικές επιλογές και η αστοχία στη συνέχεια έδωσαν το δικαίωμα στους γηπεδούχους να μπουν ξανά στο παιχνίδι. Χόρτον και Μπόουμαν μείωσαν σε 76-79 στο 37', ο Τζόουνς έδωσε μια ανάσα, αλλά ο Μπόουμαν με νέο τρίποντο έριξε κι άλλο την απόσταση (79-81). Ακολούθησαν 1/2 βολές από Χάρελ και Κόουλ (80-82 στο 39'), ο Ίνοχ δεν πρόλαβε την πάσα του Χάρελ και ο Μπόουμαν με 1/2 βολές έκανε το 81-82 στα 27'' πριν το τέλος. Στα 15'' και ο Τζόουνς έβαλε μία βολή, ο Μπόουμαν αστόχησε σε τρίποντο και δίποντο και ο Τζόουνς με ριμπάουντ και λέι απ έγραψε το τελικό 81-85.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 49-49, 65-70, 81-85

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.