Φίλλιος στο SDNA: «Μάθημα ο αγώνας με τη Μπούρσασπορ - ''Στολίδι'' το γήπεδο του ΠΑΟΚ»

Ανυπόμονος για την έναρξη της σεζόν σε ένα γήπεδο... στολίδι φάνηκε ο Γιώργος Φίλλιος στις δηλώσεις του στο SDNA - Τι δήλωσε για το παιχνίδι με τη Μπούρσασπορ.

Ο Δικέφαλος μπορεί να μην τα κατάφερε στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας και τα προκριματικά του BCL, αλλά οι παίκτες του Ζντοβτς φάνηκαν αποφασισμένοι για αντίδραση ενόψει της σεζόν που κάνει «αυλαία» στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό (5/10 16:00).

Ένα από τα νέα αποκτήματα στις θέσεις των γκαρντ, ο Γιώργος Φίλλιος μίλησε στο SDNA για τα λάθη απέναντι στη Μπούρσασπορ, τα οποία αποτελούν μάθημα, για τη μετακίνηση του από τον Άρη, αλλά και την «αναβάθμιση» του PAOK Sports Arena, το οποίο χαρακτήρισε «στολίδι».

Μία μετακίνηση από τον Άρη στον ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ κάτι εύκολο, κάτι που παραδέχτηκε ο 23χρονος γκαρντ: «Ναι, σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο. Ξέρουμε όλοι μας τι σημαίνει ΠΑΟΚ – Άρης για τους οπαδούς, για εμάς, για όλους. Είναι κάτι που το έχουν κάνει και αρκετοί παίκτες πριν από μένα, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που μπαίνεις στο παρκέ, δεν σκέφτεσαι πού ήσουν πέρυσι. Απλά μπαίνεις μέσα και δίνεις τα πάντα για την ομάδα σου, οπότε είναι κάτι, ας πούμε, λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά τώρα εδώ, είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, οπότε δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».

Η χρονιά ξεκίνησε με το... αριστερό, με τον Δικέφαλο να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μπούρσασπορ και να ηττάται με 92-73 στα προκριματικά του BCL. Μία εμφάνιση που σόκαρε τον Γιούρι Ζντοβτς αλλά και τους παίκτες του.

«Ναι, νομίζω είναι κάτι που φάνηκε και προς τα έξω. Σίγουρα, μπήκαν πιο δυνατά οι αντίπαλοι, εμείς δεν μπήκαμε τόσο δυνατά και μετά πάθαμε ένα σοκ. Οπότε, ήταν σοκ και για όλους, και για εμάς, και για τον προπονητή. Δεν αντιδράσαμε ποτέ στο συγκεκριμένο ματς. Αλλά, από την άλλη, ήταν ένα μάθημα το οποίο ήρθε νωρίς, οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να δούμε τα λάθη μας και να χτίζουμε κάθε μέρα και να βελτιωνόμαστε. Οπότε θα δουλέψουμε σκληρά για να μην ξανά υπάρξει μια τέτοια εμφάνιση», υπογράμμισε ο Γιώργος Φίλλιος, κρατώντας τα... θετικά ενός τέτοιου αγώνα.

Η σεζόν ρίχνει «αυλαία» στην Αθήνα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα δώσει 9 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη σε διάστημα ενός μήνα. Είναι η ομάδα όμως, έτοιμη για αυτή την... πρόκληση;

«Νομίζω ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Στην προετοιμασία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε δουλέψει αρκετά. Ακόμη ρίχνουμε πολλές ώρες δουλειάς. Είναι έτοιμη η ομάδα, όλοι οι παίκτες, αυτό θέλαμε. Γνωρίζαμε ότι θα έχουμε παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα είναι συνεχόμενα. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. για ένα παίκτη από το να παίξει αρκετά ματς μέσα στη χρονιά. Οπότε, νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και, δουλεύοντας μέρα με τη μέρα, θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι».

Μία χρονιά πολύ διαφορετική στους «ασπρόμαυρους», σε ένα PAOK Sports Arena, ανανεωμένο, εκσυγχρονισμένο, σε... Black&White ρυθμούς και με 4.500 διαρκείας.

«Το συναίσθημα θα είναι το κάτι άλλο. Με ένα πλέον στολίδι, έτσι όπως έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για το γήπεδο, θα γίνει πολύ ωραίο. Με τον κόσμο που ήδη έχει δείξει τη στήριξή του και θα στηρίξει. Τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, σίγουρα. Και νομίζω ότι όλοι ανυπομονούμε για αυτή τη χρονιά που θα έχει τόσο κόσμο. Είναι τα 100 χρόνια του συλλόγου. Νομίζω είναι κάτι που περιμένουμε όλοι», ανέφερε ο 23χρονος γκαρντ ανυπόμονος για τη νέα σεζόν-πρόκληση.

Κλείνοντας, έθεσε ως πρωταρχικό στόχο της σεζόν που ξεκινά την υγεία, η οποία θα «ανοίξει» τον δρόμο για τους υπόλοιπους μακροπρόθεσμους στόχους της φετινής χρονιάς: «Εντάξει, στόχος είναι να έχουμε όλα υγεία, πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το κυριότερο για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τους στόχους που θα θέσουμε εδώ με τον προπονητή και όλοι μεταξύ μας. Αυτό δηλαδή. Θα ευχηθώ μόνο υγεία και τα άλλα νομίζω θα έρθουν μέσα στο γήπεδο».