Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά και δύσκολα!

Το πανηγυράκι της Ρόδου τελείωσε και ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που μπαίνει στον «μαραθώνιο» της πιο δύσκολης και απαιτητικής EuroLeague που έχει τερματισμό στο Telekom Center Athens και καταθέτει μια σκέψη αναφορικά με τη μεταγραφή του Φρανκ Νιλικίνα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση της πιο δύσκολης, της πιο απαιτητικής και της πιο… ατελείωτης σεζόν της EuroLeague φτάνει στο τέλος της, με τον Παναθηναϊκό στα χαρτιά να μοιάζει ως το πιο μεγάλο φαβορί όχι μόνο για πρόκριση στο Final-4 αλλά και για την κατάκτηση της κούπας.

Και στο σενάριο αυτό οδηγούμαστε λόγω του συνδυασμού αρκετών καταστάσεων. Από τη μία η απόλυτη θέληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για επιστροφή στην κορυφή (από το βράδυ κιόλας του αποκλεισμού από τη Φενέρ στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι), από τη δημιουργία του κορυφαίου (ίσως) ρόστερ στην ιστορία της ομάδας και από το γεγονός ότι το φετινό Final-4 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και το Telekom Center.

Με το τελευταίο όμως να είναι ένα στοιχείο το οποίο προσθέτει επιπλέον βάρος στους ώμους των ανθρώπων της ομάδας, μιας και μεγαλώνει το «πρέπει» που υπάρχει για την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού.

Η προετοιμασία της ομάδας του Παναθηναϊκού φέτος ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολλές απουσίες, πολλοί τραυματισμοί, ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο αλλά και κουραστικό ταξίδι στην Αυστραλία. Ένα σκηνικό που δεν έδωσε τη δυνατότητα στον Εργκίν Αταμάν να «δουλέψει» την ομάδα όπως θα ήθελε και να ενσωματώσει και τους νέους παίκτες στα δικά του «θέλω» και στην φιλοσοφία του Παναθηναϊκού.

Το πρόβλημα υγείας του Σορτς, ο τραυματισμός του Όσμαν, η απουσία του Λεσόρ ανάγκασαν τον Τούρκο τεχνικό να πραγματοποιήσει προετοιμασία… μετ’ εμποδίων αλλά την ίδια στιγμή ο προπονητής του «τριφυλλιού» θα είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Μάριους Γκριγκόνις. Σχεδόν μετά από έναν χρόνο απουσίας ο Λιθουανός επιστρέφει στην ενεργό δράση καθιστώντας το «οπλοστάσιο» του Αταμάν ακόμα πιο βαρύ και ακόμα πιο… επικίνδυνο.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, έχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του. Το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» είναι τέτοιο που του δίνει την δυνατότητα να κερδίσει χρόνο. Να μπορέσει να αρχίσει να συλλέγει νίκες και παράλληλα ο Αταμάν να «δουλεύει» την ομάδα του. Οι «πράσινοι» ξεκινούν τη «διαβολοβδομάδα» στο Telekom Center Athens με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα και ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από το να κάνουν το δύο στα δύο, κρατώντας ανέπαφη την έδρα της. Ενώ στη συνέχεια υπάρχει και ο αγώνας με την Μπασκόνια στη Βιτόρια και με τη Βιλερμπάν στην Αθήνα. Με εντός… λογικής αποτελέσματα οι «πράσινοι» θα μπορούν να κερδίσουν αγώνες, να κερδίσουν χρόνο και ο Αταμάν να βάλει ακόμα πιο βαθιά στο… παιχνίδι τους νέους, με τους τραυματίες να πατούν όλο και πιο γερά στα πόδια τους.

Ο Μπαρτζώκας μοιάζει να θέλει να καταστρέψει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού

Όλο αυτό το διάστημα που ακουγόταν ότι ο Ολυμπιακός θα προβεί σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση στην περιφερειακή του γραμμή και οι περισσότεροι από εμάς θεωρούσαμε ότι ο Έλληνας τεχνικός και οι συνεργάτες του θα επιλέξουν έναν παίκτη ο οποίος θα βοηθήσει στο σκοράρισμα και τη δημιουργία. Έναν παίκτη τύπου Κίναν Έβανς μιας και είναι δεδομένο πλέον ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε μπορεί να είναι σίγουρος για την κατάσταση του παίκτη. Όμως ο Έλληνας τεχνικός κατέληξε σε παίκτη τύπου… Ουόκαπ. Με σαφείς αμυντικούς προσανατολισμούς και χωρίς ιδιαίτερη έφεση στο σκοράρισμα αλλά ούτε και στη δημιουργία. Και ο λόγος μάλλον είναι μπροστά στα… μάτια μας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για μία ακόμα σεζόν θα δώσει τα «κλειδιά» της επίθεσης στους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ οι οποίοι θα επωμιστούν το μεγαλύτερο κομμάτι τις εκτέλεσης στις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Έτσι, βλέποντας ότι ο Παναθηναϊκός έχει «χτίσει» μια ομάδα με τεράστιο επιθετικό ταλέντο, ο Μπαρτζώκας θέλησε να «κουμπώσει» πάνω στους «πράσινους» και να οχυρώσει τα… μετόπισθεν της ομάδας του. Για να καταστρέψει το παιχνίδι της ομάδας του Αταμάν.

Κάτι που θα φανεί στην πορεία. Τόσο αν ήταν αυτό το σκεπτικό του, όσο και για το αν ο Νιλικίνα θα κάνει αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα ή θα κάνει το δικό του… ξεπέταγμα.

ΥΓ1: Τα λέγαμε από πέρσι και κάποιοι δε μας πίστευαν. Που έλεγε και ο μεγάλος Λεβέντης. Η τακτική του Ολυμπιακού με τους δανεισμούς είναι ξεκάθαρο ότι δεν ταιριάζει σε μια μεγάλη ομάδα. Πέρσι ήταν ο Φίλιπ Πετρούσεφ που πήγε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα και είχε μπει απαγορευτικό για να παίζει με τους «εδώ» «ερυθρόλευκους». Και λέγαμε τι θα γίνει αν οι δύο ομάδες διασταυρωνόντουσαν στα playoffs. Δυστυχώς δεν το είδαμε το σενάριο.

Τώρα είδαμε τι έγινε με τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Που ο Έλληνας παίκτης έχει μπει στο επίκεντρο μιας πολύ… περίεργης ιστορίας και δε φταίει σε τίποτα. 500.000 buy out ο Ολυμπιακός στον Προμηθέα για να τον κάνει δικό του και τελικά να τον αφήσει… δανεικό στους Πατρινούς. Και συμφωνία να μην παίζει στις αναμετρήσεις με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και έτσι στον τελικό του τουρνουά των τριών αναμετρήσεων ο Γιώργος Λιμνιάτης στερήθηκε των υπηρεσιών ενός εκ των κορυφαίων παικτών του.

Απίθανα πράγματα…

ΥΓ2: Η κλασική κλισέ ατάκα των Κινέζων, περί χιλίων λέξεων ανά φωτογραφία είναι ότι καλύτερο για να καταλάβει κανείς πόσο δίκιο είχε ο Παναθηναϊκός που αποφάσισε να πάει στην Αυστραλία και να τιμήσει με τον σημαντικότερο τρόπο τον Παύλο Γιαννακόπουλο και όχι να βρεθεί για δύο μέρες στη Ρόδο για ένα θεσμό που δεν τον σέβονται ούτε οι ίδιοι που τον διοργανώνουν. Ας βάλουμε τις φωτογραφίες από τα γήπεδα σε Μελβούρνη, Σίδνεϊ και Ρόδο και ας καταλάβουμε πόσες χιλιάδες λέξεις αναλογούν. Και όποιος έχει το μέσο όρο I.Q. μπορεί να αντιληφθεί τι αντιπροσωπεύει η μία διοργάνωση και τι η άλλη.

ΥΓ3: Και για να μην το πάμε μακριά. Το βίντεο που δείχνει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μη δέχεται, όχι να σηκώσει, αλλά να ακουμπήσει το τρόπαιο της διοργάνωσης τα λέει όλα. Τον τιμάει στο ακέραιο και δείχνει την ανάγκη που είχαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι για νέες φωτογραφίες.

ΥΓ4: Στο περιθώριο των αγώνων της Ρόδου πολλοί «ερυθρόλευκοι» προέβησαν σε δηλώσεις. Από τους αδελφούς Αγγελόπουλους μέχρι και τον προπονητή της ομάδας. Όλοι τους θέλησαν να διατηρήσουν χαμηλά τον πήχη, αναφορικά με τη φετινή Euroleague, ενώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι έχρισαν άλλες ομάδες φαβορί για το Final-4 και την κούπα, χωρίς όμως να μπορέσουν να πουν τα πράγματα με το όνομά τους. Η λέξη Παναθηναϊκός δεν βγήκε από το στόμα τους.

ΥΓ5: «Ντόρσεϊ και Ουόκαπ είναι σαν προσθήκες» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.