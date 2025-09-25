Κάλεσμα του Ρογκαβόπουλου στον κόσμο: «Κλείσε το εισιτήριό σου για τον πρώτο αγώνα της σεζόν» (vid)

Η νέα σεζόν της Euroleague πλησιάζει, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται στην πρώτη αγωνιστική την Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens (30/9, 21:15).
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος κάλεσε τους οπαδούς της ομάδας να κλείσουν το εισιτήριό τους για την αναμέτρηση.
«Πλέον είμαι μόνιμος κάτοικος εδώ. Κλείσε το εισιτήριό σου για τον πρώτο αγώνα της σεζόν» ανέφερε ο Έλληνας φόργουορντ.
Δείτε την ανάρτηση:
𝙁𝙀𝙒 𝘿𝘼𝙔𝙎 𝙇𝙀𝙁𝙏 𝙁𝙊𝙍 𝙏𝙃𝙀 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏 𝙊𝙁 𝙏𝙃𝙀 𝙎𝙀𝘼𝙎𝙊𝙉 ⏳☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 25, 2025
Our EuroLeague season opener against @FCBBasketball is closer than ever and the tickets are running out fast! 💨
Nikos Rogkavopoulos is calling YOU to stand with us from day one. This is not just a… pic.twitter.com/uhlI1NXp4F