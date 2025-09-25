Κάλεσμα του Ρογκαβόπουλου στον κόσμο: «Κλείσε το εισιτήριό σου για τον πρώτο αγώνα της σεζόν» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος κάλεσε τον κόσμο να κλείσει το εισιτήριό του για το ματς με την Μπάγερν Μονάχου.

Η νέα σεζόν της Euroleague πλησιάζει, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται στην πρώτη αγωνιστική την Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens (30/9, 21:15).

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος κάλεσε τους οπαδούς της ομάδας να κλείσουν το εισιτήριό τους για την αναμέτρηση.

«Πλέον είμαι μόνιμος κάτοικος εδώ. Κλείσε το εισιτήριό σου για τον πρώτο αγώνα της σεζόν» ανέφερε ο Έλληνας φόργουορντ.

Δείτε την ανάρτηση: