Κάρτερ: «Ο Πάντερ αποτέλεσε έμπνευση για εμένα, είδα πως μπορείς να χτίσεις καριέρα από το Λαύριο»

Ο Τάισον Κάρτερ μίλησε για το... παράδειγμα του Κέβιν Πάντερ και το άλμα του στην Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε στην "Meridian Sport":

Για τα κοινά στοιχεία της πορείας του με τον Κέβιν Πάντερ: «Ήξερα ότι ο Κέβιν Πάντερ έπαιξε πρώτα στην Ελλάδα και είχε μια πετυχημένη καριέρα. Αυτή ήταν η έμπνευσή μου, γιατί είδα ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσεις από το Λαύριο και να χτίσεις καριέρα».

Για το γεγονός πως ο πρώην συμπαίκτης του, Ντίλαν Οσετκόφσκι, θα είναι πλέον αντίπαλός του στα σερβικά ντέρμπι: «Ανυπομονώ γι' αυτό. Είναι καλός μου φίλος, αλλά και σπουδαίος ανταγωνιστής – όπως κι εγώ. Με δεδομένη τη μεταξύ μας κόντρα και όλα τα υπόλοιπα, στο παρκέ δεν θα είμαστε τόσο φιλικοί, αλλά εκτός γηπέδου παραμένουμε κοντά».

Για όσα έμαθε αναφορικά με τον Ερυθρό Αστέρα: «Μίλησα με τον Τζόρνταν Λόιντ και θυμάμαι επίσης τον Μπίλι Μπάρον. Και οι δύο μου είπαν ότι πέρασαν υπέροχα εδώ και έχουν πολύ όμορφες αναμνήσεις από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Τζόρνταν μου είπε ότι η πόλη είναι φανταστική και ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ».