Προκριματικά BCL: Η Μπούρσασπορ περιμένει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ ή την Ντέρμπι

Η Μπούρσασπορ επικράτησε της Μπράουνσβαϊγκ με 81-74 στον προημιτελικό των προκριματικών του Basketball Champions League και περιμένει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ ή την Ντέρμπι που αναμετρώνται απόψε (19/9, 21:00).

Η τουρκική ομάδα είχε πρώτο σκόρερ τον Μπράιαντ Κρόφορντ με 19 πόντους, ακολούθησε ο Άρτουρ Κόνοντσουκ με 17 πόντους και ο άλλοτε παίκτης του Ηρακλή, Μπράντον Τσίλντρες είχε 14 πόντους, ενώ ο περσινός σέντερ του Πανιωνίου, Λάντρι Νόκο είχε 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Υπενθυμίζεται πως εφόσον ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση απόψε κόντρα στην Ντέρμπι (21:00), τότε θα βρει μπροστά του την Κυριακή (21/9, 16:30) την Μπούρσασπορ (19/9, 18:45) και σε περίπτωση νέας πρόκρισης πάει στον τελικό (23/9, 16:30) για τους ομίλους κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Αντβέρπ - Ρετζιάνα.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 42-33, 61-50, 81-74

