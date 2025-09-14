Ο Ολυμπιακός έδειξε πως θέλει δουλειά ενόψει της νέας σεζόν, ηττήθηκε από την Παρί με 90-87 και ολοκλήρωσε τουρνουά της Κύπρου με 0/2. Φοβερή δουλειά από τον Βεζένκοφ (32π. 10/18σ.), δίνει αυτό που έλειπε στην ρακέτα ο Χολ (17π. 7ρ.)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε αρνητικά την παρουσία του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν νέα ήττα αυτή την φορά από την Παρί με 90-87, δείχνοντας πως θέλει δουλειά ενόψει της νέας σεζόν.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκας έβγαλαν ενέργεια στην άμυνα τους, ωστόσο και με τις απουσίες λόγω Ευρωμπάσκετ έβγαλαν σημάδια κούρασης, σουτάροντας παράλληλα άσχημα από τα 6.75μ. (7/33τρ.)

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να μετρά 32 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ με 10/18 σουτ. Δίνει αυτό που έλειπε στην ρακέτα ο Ντόντα Χολ (17π. 7ρ.), στα «ρηχά» ο Φουρνιέ (9π. 3/7σ.)

Από την αντίπερα όχθη ο Τζάστιν Ρόμπινσον έκανε ζημιά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (18π. 6ασ. 7/11σ.), με τους Μπακό και Εμπαγιέ να προσθέτουν ο καθένας από 11 πόντους.

Γρήγορος ρυθμός με μικρό προβάδισμα του Ολυμπιακού και «λάμψη» Βεζένκοφ

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα (3-6, 7-6), με τον Ολυμπιακό να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση για να ανοίξει την διαφορά στο +7 (12-7 στο 4’). Η Παρί απάντησε άμεσα με 5-0 σερί για το 12-12, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, την ώρα που ο Βεζένκοφ έφτασε τους 11π. για το 18-14 των Πειραιωτών στο 8’, οι οποίοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (23-17).

H γαλλική ομάδα έβγαλε ενέργεια στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και μείωσε στο πόντο (25-24 στο 12’), με τον Εμπαγιέ να σκοράρει 6 σερί πόντους για να δώσει τα ηνία του σκορ στην ομάδα του. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν χάσει τον ρυθμό τους, έχοντας σκοράρει μόλις 5π. σε 5’ (28-32 στο 15’), την στιγμή που ο Φουρνιέ έδωσε ενέργεια και σκορ, ξεκολλώντας τον Ολυμπιακό επιθετικά (33-35 στο 16’). Ο Βεζένκοφ ισοφάρισε με τρίποντο σε 36-36, με τον Ουόρντ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους στο ματς (38-36 στο 17’). Οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο μέρος στο +5 (42-37), με τον Λι να σκοράρει με buzzer-beater λέι-απ.

Νίκη στο φινάλε από την γραμμή των βολών για την Παρί, 0/2 στο τουρνουά της Κύπρου για τον Ολυμπιακό

Με το… καλημέρα του δεύτερου μέρος η Παρί με σερί 5-0 ισοφάρισε σε 42-42, με τον Ολυμπιακό να απαντά με δικό του 5-0 σερί για το 47-42. Ντοκοσί και Ιφί μείωσαν σε 50-48, με τον Εμπαγιέ να ισοφαρίζει σε 52-52 σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι υψηλής έντασης και ρυθμού. Ο Λι με μακρινό τρίποντο έδωσε αέρα 6π. στους «ερυθρόλευκους» (50-44 στο 27’). Οι παίκτες του Ταμπελίνι ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί, έβγαζαν ένταση στην άμυνα τους και παρέμενα μια… ανάσα από το σκορ (60-57). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +3 (63-60), με τον Ολυμπιακό διατηρεί μια μικρή διαφορά παρά την πίεση της Παρί.

Η γαλλική ομάδα έβγαζε ένταση στην άμυνα και την πίεση πάνω στην μπάλα και με ένα επιμέρους 2-7 πήρε προβάδισμα ενός καλαθιού (65-67) στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. O Mπακό έκανε πολύ καλή δουλειά στην ρακέτα,με τον Ίφι να έχει βρει ρυθμό για το +5 της ομάδας του στο 33'. Ο Βεζένκοφ απάντησε με τρίποντο, με τον Εμπαγιέ να σκοράρει με το ίδιο νόμισμα για το 71-76 στο 34', με την ομάδα του Παρισιού να δείχνει πιο συγκεντρωμένη στο κρίσιμο σημείου του παιχνιδιού. Ο Βεζένκοφ και πάλι με γκολ-φάουλ μείωσε σε 74-78, με τους Ουατάρα κα Ρόμπινσον να γράφουν το 76-83 στο 36΄και την γαλλική ομάδα να ελέγχει τον ρυθμό. Ο Χολ με προσωπικά καλάθια μείωσε σε απόσταση ενός τριπόντου (82-85 στο 38'), με τον Μπακό να διαμορφώνει το 82-87 με φόλοου κάρφωμα. Ο Χολ με 5-0 σερί και γκολ-φάουλ κάρφωμα ισοφάρισε το παχνίδι σε 87-87 με 23'' να απομένουν για το φινάλε. Ο Ίφι κέρδισε φάουλ από τον του Βεζένκοφ που προκάλεσε τον εκνευρισμό του ίδιου και του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Γάλλο να διαμορφώνει το 87-90 10'' πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός έκανε λάθος στην επίθεση του, καθώς έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Φουρνιέ, με την Παρί να παίρνει τελικά τη νίκη με 90-87.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 42-37, 63-60, 87-90.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά του παιχνιδιού