«Κλείνει» τον Μπέικοτ η Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε βρήκε τον εκλεκτό για τη θέση «5» και «κλείνει» τον Αρμάντο Μπέικοτ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Συνεχίζει την ενίσχυσή της η πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να καταλήγει στον εκλεκτό για τη θέση του σέντερ.

Ο Αρμάντο Μπέικοτ συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε και θα μετακομίσει στην Ευρώπη, φορώντας τη φανέλα της τουρκικής ομάδας την επόμενη σεζόν.

Ο Αμερικανός άσος προορίζεται για αντικαταστάτης του Τζίλσον Μπάνγκο, που στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός για τους επόμενους τουλάχιστον 6 μήνες.

Ο Αρμάντο Μπέικοτ είναι απόφοιτος του North Carolina και την περασμένη σεζόν στην G-League μέτρησε 16,8 πόντους και 9,5 ριμπάουντ μέσο όρο με τη φανέλα των Μέμφις Χαστλ.