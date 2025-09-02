Το Ισράηλ «καθάρισε» από το πρώτο μέρος (+15) το ματς κόντρα στο Βέλγιο, κέρδισε τελικά με 89-92 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Κυριάρχησαν Σόρκιν (18π.) και Αβντίγια (22π.) με την ομάδα του Μπέιτ Χαράμι να βλέπει ακόμα και πρωτιά στον όμιλο.

Το Ισραήλ ήταν εξ' αρχής φαβορί κόντρα στα χαρτιά κόντρα στο Βέλγιο, κάτι που επιβεβαίωσε στο παρκέ της Spodek Arena επικρατώντας με 89-92. Οι παίκτες του Μπέιτ Χαράμι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, βρήκαν διψήφια διαφορά από νωρίς, ρίχχνοντας τον ρυθμό τους στο φινάλε με τους Βέλγους να μειώνουν στο τελικό 89-92.

Πλέον οι Ισραηλινοί ανέβηκαν στο 3-1 εξασφάλισαν την πρόκριση τους στην επόμενη φάση και πλέον μπορούν να κοιτούν μέχρι και την πρωτιά στον όμιλο σε περίπτωση που η Πολωνία ηττηθεί από την Γαλλία. Από την άλλη πλευρά οι Βέλγοι έπεσαν στο 1-3 και θέλουν τη νίκη κόντρα στους Πολωνούς για να έχουν πιθανότητες πρόκρισης.

Για τους νικητές ο Αβντίγια ήταν ακόμα ένα ματς ο κορυφαίος με 22 πόντους και 4 ασίστ, με τον Σόρκιν να κυριαρχεί στην ρακέτα με 18 πόντους. Εκπληκτική εμφάνιση και double-double από τον Γκινάτ με 13 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Λεκόμπτ με 15 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ με τον Σβάρτζ να μετρά 14 πόντους και τον ΒανΓουίν να σημειώνει μια απίθανη εμφάνιση χάνοντας για μια ασίστ το triple-double (14π. 11ρ. 9ασ.)

Κυρίαρχος Σόρκιν, διψήφιο προβάδισμα με το «καλημέρα» για το Ισραήλ

Iδανικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για το Ισραήλ, με τον Ρομάν Σόρκιν να κυριαρχεί στην ρακέτα (3/3δ.) για το 4-10 στο 4'. Ο ψηλός της Μακάμπι ήταν άχαστος (5/5δ.) με τους Ισραηλινούς να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, έφεραν την διαφορά στο double-score (8/16 στο 7'), την ώρα που Κάρινγκτον και Λέβι έδωσαν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στην ομάδα τους (+10, 13-23 στο 9'). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Μπέιτ Χαράμι στο +8 (15-23), η οποία είχε επιβάλει με το... καλημέρα της αναμέτρησης το ρυθμό της.

Με 4-0 σερί μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο το Βέλγιο (19-25), με τον Γκινάτ να απαντά με γκολ-φάουλ για το 19-28 στο 12'. Ο Παλατίν με τρίποντο επανέφερε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 21-31 στο 13'), με τους Βέλγους να βγάζουν μια μίνι αντίδραση με 6-0 σερί για το 27-31 στο 14'. Οι παίκτες του Χαράμι ανέβασαν κατακόρυφα την ένταση τους και την πίεση τους στην άμυνα, έτρεξαν ένα σερί 14-0, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +18 (27-45 στο 17'), με τους Βέλγους να μένουν χωρίς για περισσότερο από 3'. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε το Ισραήλ στο +15 (36-51), με τους τυπικά φιλοξενούμενους να κυριαρχούν στο παρκέ της Spodek Αrena.

Το Βέλγιο έβαλε πίεση το Ισραήλ άντεξε και πήρε τη νίκη - πρόκριση στην επόμενη φάση

Το Ισραήλ είχε βάλει σημαντικές βάσεις για τη νίκη που θα σήμαινε και πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αβντίγια και Σόρκιν έκαναν την διαφορά για την ομάδα τους, με τους Βέλγους να προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση για να μείνουν στην διεκδίκηση της αναμέτρησης (-15, 41-56 στο 22'). Οι παίκτες του Χαράμι περνούσαν συνεχώς την μπάλα στο ζωγραφιστό, εκμεταλευόμενοι την διαφορά ποιότητας στους ψηλούς, ήλεχγαν απόλυτα τον ρυθμό, διατηρώντας την διαφορά τους σε διψήφια επίπεδα (51-69 στο 28'). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε το Ισραήλ στο +17 (54-71), έχοντας σχεδόν «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη.

Μπακό και Μπουεμά ροκάνισαν την διαφορά στο -13 (58-71) στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Κάρινγκτον να απαντά με δυο συνεχόμενα τρίποντα για το 61-77 στο 32'. Το Ισραήλ είχε χαλαρώσει ελέω και της μεγάλης διαφοράς με τον ΒανΓουίν να ρίχνει ύστερα από αρκετή ώρα την διαφορά κάτω από τους 10π. (-9, 68-77 στο 34'), με τον Μπακό να μειώνει περισσότερο (72-79 στο 36'). Ο Μάνταρ απάτησε με τρίποντο διαμόρφωσε το 72-82, με τους Βέλγους να τρέχουν ένα μίνι 4-0 για το 76-82, χτυπώντας «καμπανάκια» στην ομάδα του Μπέιτ Χαράμι. Γκινάτ και Τίμορ έδωσαν επιθετικές λύσεις και ανάσες στους Ισραηλινούς που «καθάρισαν» ουσιαστικά τη νίκη (80-89 στο 38'), με τους Βέλγους να μειώνουν σε 89-92 που ήταν και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

