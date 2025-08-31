Ο Σιμόνε Φοντέκιο έγινε ο Ιταλός με τους περισσότερους πόντους σε παιχνίδι EuroBasket (39 πόντοι με 7/10 τρίποντα) και η ομάδα του Τζιαναμάρκο Ποτσέκο απέφυγε κάθε «παγίδα», που προσπάθησε να της βάλει η Βοσνία (96-79). Αποστολή στην Κύπρο.

Ένα ακόμα βήμα προς τη 2η θέση του Ομίλου στην Λεμεσό έκαναν οι Ιταλοί, σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Σιμόνε Φοντέκιο, γεμάτο ένταση, με αποβολή του Τζιανμάρκο Ποτσέκο και τρομερή ατμόσφαιρα από τους Βόσνιους στις εξέδρες. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» ανέβηκε στο 2-1, με τους Βόσνιους να υποχωρούν στο 1-2 και να συνεχίζουν να ψάχνουν τη 2η νίκη που θα τους στείλει στους «16».

Στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής του EuroBasket 2025 ο Φοντέκιο πήρε το... όπλο του. Ο Ιταλός σταρ είχε 18 πόντους (συνολικά) με μόλις 5/21 σουτ στα δύο προηγούμενα ματς, όμως απέναντι στη Βοσνία πετούσε... φωτιές, οδηγώντας τη χώρα του στην επικράτηση (39 πόντοι με 6/10 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 6/7 βολές και 8 ριμπάουντ). Μάλιστα, οι 39π. του Φοντέκιο συνιστούν την κορυφαία επίδοση από Ιταλό παίκτη στην ιστορία του EuroBasket. Εξαιρετικός για ακόμα ένα ματς ο Ντάριους Τόμπσον (14 πόντοι, 4 ασίστ), «κλειδί» της αναμέτρησης ο Μάρκο Σπίσου (14 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Από την άλλη, το καλύτερο παιχνίδι του Γιούσουφ Νούρκιτς στο φετινό τουρνουά (21 πόντοι με 7/13 εντός πεδιάς, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κόψιμο) δεν ήταν αρκετό για τους προσεχείς αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδας (2/9, 15:00).

«Καυτός» ο Φοντέκιο, ορεξάτοι και οι Βόσνιοι

Για ακόμα ένα παιχνίδι οι Βόσνιοι δημιούργησαν ωραία ατμόσφαιρα στις εξέδρες και έδωσαν ώθηση στην «παρέα» του Γιούσουφ Νούρκιτς (12-6 στο 5', 4π. ο έμπειρος NBAer). Όμως, σε αντίθεση με τα προηγούμενα ματς, αυτή τη φορά ο Σιμόνε Φοντέκιο ήταν «καυτός» (12π. σε 6') και άλλαξε... μόνος του τα δεδομένα (12-16). Από την μεριά του, ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Έντιν Άτιτς, με 7π. και ένα εντυπωσιακό μπλοκ κράτησε τους ορεξάτους Βόσνιους (17-21 στο 9'), με το δεκάλεπτο να τελειώνει με σκορ 21-22.

Ανταγωνιστικό το πρώτο ημίχρονο παρά το... σόου του Φοντέκιο

Ο Φοντέκιο κάρφωσε εντυπωσιακά για το 26-31 (14'), με τους Αλιμπέγκοβιτς - Νούρκιτς να επιστρέφουν, έχοντας πάρει «ανάσες». Ωστόσο, ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ πετούσε... φωτιές και έφτασε τους 19 πόντους στο 15' με 7/8 σουτ, στέλνοντας την Ιταλία στο +8 (28-36). Με δυο κλεψίματα η Βοσνία βρήκε «παλμό» (6-0 σερί, 34-36 στο 16'), στις εξέδρες έγινε... έκρηξη και ο Ποτσέκο επανέφερε τον Ντάριους Τόμπσον, για να ηρεμήσει την ομάδα του. Όμως, ο Νούρκιτς έκοψε στα ίσια τον Μέλι και έβγαλε μια... baseball ασίστ για την ισοφάριση (36-36 στο 17'), σε ένα ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο (40-44 στο 20', 21π. ο Φοντέκιο).

Αποβλήθηκε ο Ποτσέκο, η Ιταλία έμεινε ψύχραιμη στο «πανδαιμόνιο» και πήγε στο +11

Στην αρχή της επανάληψης ο Ποτσέκο έκανε... ντου στους διαιτητές και αποβλήθηκε, με τη Βοσνία να ισοφαρίζει ξανά (46-46) και να προσπερνάει με τα τρίποντα του Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς μέσα σε πανδαιμόνιο (49-46 στο 23' και 52-51 στο 24'). Για ακόμα μια φορά, όμως, ο τρομερός Φοντέκιο (28π., 6ρ.) έβαλε και πάλι μπροστά τη «Σκουάντρα Ατζούρα» (54-60 στο 26'), με τον Μάρκο Σπίσου να ευστοχεί σε τρίποντο και φάουλ για το 56-64 (27'). Το μομέντουμ είχε γυρίσει στην πλευρά των Ιταλών, ο αρχηγός Νικολό Μέλι διαμόρφωσε διψήφιο προβάδισμα (56-66 στο 28') και στο 30' οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο (61-72 με δύο τρίποντα από τους Τόμπσον - Σπίσου).

Το πάλεψε μέχρι... τέλους η Βοσνία, το «καθάρισε» ο Φοντέκιο με ιστορικό ρεκόρ

Ο Φοντέκιο έφτασε τους 31π. με ένα σουτ από την κορυφή (64-77 στο 32'), την ώρα που οι Νούρκιτς, Αλιμπέγκοβιτς και Ρόμπερσον προσπαθούσαν με... νύχια και με δόντια να κρατήσουν τη Βοσνία στο ματς (69-79 στο 33' και 73-82 στο 34'). Ο Φοντέκιο επέστρεψε ύστερα από μόλις 55'' στον πάγκο, με τον κυρίαρχο Νούρκιτς (19π.) να ρίχνει κι άλλο την απόσταση (75-82) και τον Γκέγκιτς να βάζει... φωτιά στο γήπεδο (77-82 στο 35'). Σε ένα κομβικό σημείο ο Τόμπσον ευστόχησε σε γκολ - φάουλ (77-85) και ο Φοντέκιο ανέβασε ξανά το ιταλικό προβάδισμα σε διψήφιες τιμές (77-87 στο 36'). Στην τελική ευθεία η Ιταλία διαχειρίστηκε τις συνθήκες (77-90 με 3π. του Παγιόλα στο 38') και έφτασε σε μια αγχωτική νίκη (79-96 τελικό), με τον Φοντέκιο να γράφει ιστορία (39π.).

Τα Δεκάλεπτα: 21-22, 40-44, 61-72, 79-96.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

