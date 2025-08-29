Μπιτάντζε: «Πρώτοι; Μπορούμε να βγούμε και τελευταίοι - Με χαρά θα επέστρεφα στην Ευρώπη»

Ο Γκόγκα Μπιτάντζε σε δηλώσεις του σε μέσα της πατρίδας εμφανίστηκε προσγειωμένος μετά τη νίκη της Γεωργίας κόντρα στην Ισπανία, ενώ εξέφρασε πως θα επέστρεφε με χαρά στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

-Ποιος έχει το καλύτερο μαλλί στην ομάδα;

«Κανείς, όλοι είναι άσχημοι (γέλια)!».



-Πόσο σε εμπνέει να βλέπεις τον Σενγκέλια να παίζει παρά το πρόβλημα υγείας που είχε στην προετοιμασία (σ.σ. καρδιακή αρρυθμία);

«Όπως έχω ξαναπεί, το κάνω πιο εύκολο για μένα να ακολουθώ τα βήματά του, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και καλύτερος Γεωργιανός. Δεν είναι ένα απλό πρόβλημα, όπως ένας τραυματισμός στο πόδι, είναι κάτι πιο σοβαρό και εκείνος θυσιάζεται για την ομάδα. Μόλις υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα αλλά τα έβαλε όλα στην άκρη για να είναι με την ομάδα. Αυτή η θυσία δίνει έξτρα κίνητρο σε μας. Είναι ένας πραγματικός αρχηγός».



-Αυτή η αυταπάρνηση πόσο σε βοηθά να ανεβάσεις το επίπεδο του παιχνιδιού σου και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και παίκτης;

«Δεν ξέραμε αν ο Τόκο θα παίξει, αλλά και μόνο που ήταν δίπλα μας στις προπονήσεις και τα παιχνίδια, μας κάνει διαφορετική ομάδα όταν είναι εδώ. Έχει χτίσει αυτή την ομάδα εδώ και χρόνια, ελπίζω να είναι η τελευταία θυσία που θα κάνει και δεν θα έχει άλλα προβλήματα. Είναι η καρδιά και η ψυχή αυτής της ομάδας».



-Πόσο καλύτερος παίκτης νιώθεις μετά από τις διοργανώσεις της FIBA;

«Στο ΝΒΑ είναι μεγαλύτερη η σεζόν, εδώ παίζεις 5-6 ματς και τα δίνεις όλα σε κάθε ματς. Είναι διαφορετική η ταχύτητα και η αθλητικότητα. Έφυγα από την Ευρώπη στα 19, γνωρίζω το παιχνίδι και χαίρομαι που παίζω στο ΝΒΑ»



-Έχετε πολύ κόσμο μαζί μας, πολλοί περιμένουν πλέον ακόμη και την πρώτη θέση. Έχετε δύο μεγάλα παιχνίδια μπροστά σας, θεωρείτε πως μπορείτε να πάρετε την πρώτη θέση;

«Μπορεί να είμαστε και τελευταίοι αν χάσουμε όλα τα ματς και αφήσουμε τη νίκη μας χθες να μας επηρεάσει. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να τα δίνουμε όλα σε κάθε παιχνίδι. Αν κερδίζουμε, καλώς, αν όχι, ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα. Έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα (σ.σ. Ιταλία) και εκεί εστιάζουμε».



-Πόσο εύκολο είναι να είσαι παρών με την Γεωργία στα μεγάλα τουρνουά. Στα παράθυρα είναι δύσκολο…

«Δεν υπάρχει απόφαση να πάρεις. Κάθε φορά που έχω την ευκαιρία φοράω αυτή τη φανέλα και εκπροσωπώ την Γεωργία. Έχω μεγάλο σεβασμό και αγάπη για τη χώρα μου. Δεν είναι θέμα επιλογής, είναι απλό. Όποτε μπορώ να παίξω, είμαι εκεί».



-Θα επέστρεφες ποτέ στην Ευρώπη;

«Το ΝΒΑ είναι διαφορετικό, σε υψηλό επίπεδο. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα επιστρέψω στην Ευρώπη. Θα ήμουν χαρούμενος να το κάνω, αλλά είμαι χαρούμενος και στο ΝΒΑ. Δεν θα πω ψέματα. Ό,τι θέλει ο Θεός, όπου με πάει θα πάω και θα κάνω ό,τι μπορώ».



-Είχες προτάσεις από την Ευρώπη;

«Δεν ξέρω, ειλικρινά!».



-Εκείνη η viral φωτογραφία με όλα τα ΜΜΕ πάνω από τον Ζάιον Γουίλιαμσον τη βραδιά του ντραφτ και με σένα μόνος σου, πόση ώθηση σού έδωσε για να γίνεις ο παίκτης που είσαι τώρα;

«Καθόλου! Είμαι από μια μικρή χώρα, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και είναι αρκετό κίνητρο η οικογένειά μου και ο τρόπος που με μεγάλωσε. Δεν θέλω έξτρα κίνητρο. Απλώς ήταν μια φωτογραφία που μοιάζει όμορφη. Τίποτε άλλο».



-Πιστεύεις πως έχεις κερδίσει πλέον τη θέση του βασικού στο ΝΒΑ;

«Πάντα εκεί κάποιος έρχεται να σου πάρει τη θέση. Υπάρχουν τόσοι παίκτες που μπαίνουν από το ντραφτ κάθε χρόνο, οπότε πάντα προσπαθείς να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει, αλλά θα δούμε».

