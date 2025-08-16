Δεν παραχωρούν τον Ουάιτ οι Μπουλς

Οι Σικάγο Μπουλς πιστεύουν στον Κόμπι Ουάιτ και δεν σκοπεύουν να τον παραχωρήσουν παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για εκείνον.

Οι Σικάγο Μπουλς συνεχίζουν να διαμορφώνουν το ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν και σε αυτό αναμένεται να είναι ο Κόμπι Ουάιτ.

Σύμφωνα με το «Dallas Hoops Journal» οι Μπουλς πιστεύουν στον παίκτη και παρά το έντονο ενδιαφέρον που έχει υπάρξει από αρκετές ομάδες δεν πρόκειται να πουν το «ναι» για την παραχώρησή του.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως σκοπεύουν το επόμενο καλοκαίρι να ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Σημειώνεται πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 20,4 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο.