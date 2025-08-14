Μεσίνα: «Ο Ντόντσιτς ξέχασε πως ο Τσάντσαρ και ο Νίμπο ήταν εκτός δράσης για αρκετό καιρό»

Ο Έτορε Μεσίνα σε δηλώσεις του... απάντησε στον Λούκα Ντόντσιτς και τόνισε πως οι Τζος Νίμπο και Βλάτκο Τσάντσαρ ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του άσκησε κριτική στην Αρμάνι Μιλάνο επειδή δεν επέτρεψε στους Τζος Νίμπο και Βλάτκο Τσάντσαρ να αγωνιστούν στο Eurobasket 2025.

Μιλώντας στο «Sky Sport», σύμφωνα με το «Pianeta Basket», ο προπονητής του ιταλικού συλλόγου, Έτορε Μεσίνα, απάντησε στις δηλώσεις του αστέρα των «Λιμνανθρώπων». Τόνισε πως και οι δύο ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό λόγω τραυματισμών και ότι θα εκτιμήσουν ότι η ομάδα θέλει να τους προστατέψει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο GM μας, Χρήστος Σταυρόπουλος, ήδη εξήγησε τη θέση μας. Ο Ντόντσιτς ξέχασε ένα απλό γεγονός: και ο Τσάντσαρ και ο Νίμπο αναρρώνουν από σοβαρούς τραυματισμούς που τους κράτησαν εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό.

Έχω αυτοπεποίθηση πως στο τέλος της σεζόν, ή και κατά τη διάρκειά της όταν έρθουν τα παράθυρα της FIBA, αν αυτοί οι παίκτες είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τη Σλοβενία, θα εκτιμήσουν την Αρμάνι επειδή είχε ως προτεραιότητα την ανάρρωσή τους».