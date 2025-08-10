Ξεκάθαρος ο Λοβ: Θέλει να αγωνιστεί στο Λος Άντζελες

Ο Κέβιν Λοβ θέλει να αποχωρήσει από τους Γιούτα Τζαζ και έχει στο μυαλό του μόνο το Λος Άντζελες.

Ο Κέβιν Λοβ έγινε trade από τους Μαϊάμι Χιτ στους Γιούτα Τζαζ όμως δεν θέλει να αγωνιστεί στην ομάδα. Έτσι, επιθυμεί να παραχωρηθεί είτε με ανταλλαγή ή να του λύσει ο σύλλογος το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, ο 36χρονος θέλει να καταλήξει στο Λος Άντζελες, είτε φορέσει τα χρυσά και μωβ είτε τα λευκά και μπλε. Έτσι, μένει να φανεί οι Τζαζ θα αποφασίσουν να... χωρίσουν τους δρόμους τους μαζί του και αν οι Λέικερς ή οι Κλίπερς θα κινηθούν για την απόκτησή του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λοβ είχε σε 10,9 λεπτά στο παρκέ 5,3 πόντους και 4,1 ριμπάουντ.