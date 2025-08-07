Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό κι έρχεται Αθήνα ο Χολμς!

Το… μπαμ έγινε! Η κορυφαία μεταγραφή από το ΝΒΑ στην Ευρωλίγκα έχει πράσινο χρώμα καθώς ο Ρισόν Χολμς υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 χρόνο με τους πράσινους και έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή.

Το SDNA πριν από λίγες μέρες είχε αποκαλύψει πως ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν κοντά στον Ρισόν Χολμς. Τελικά, οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία, όπως ειπώθηκε στην «Magic Euroleague», με τον παίκτη να συμφωνεί για συμβόλαιο 1+1 με κοινή οψιόν για τη σεζόν 2026-27. Ο 31χρονος τον πρώτο χρόνο θα λάβει 2,35 εκατομμύρια ευρώ και το ποσό θα «αγγίξει» τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story στο Instagram έκανε γνωστό πως ο παίκτης υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα έρθει στην Αθήνα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μάλιστα, τόνισε πως έτσι οι «πράσινοι» έκλεισαν το ρόστερ τους για τη νέα σεζόν. Αναλυτικά είπε: «Εγώ μπορεί να είμαι στην Πάρο και να έχω έρθει να ακούσω θεό Θεοφάνους, αλλά πήρε ο Φρι τηλέφωνο, μόλις υπέγραψε και ο Χολμς. Μπαίνει στο αεροπλάνο για να έρθει για ιατρικές εξετάσεις. Άρα κλείσαμε για φέτος».

Όπως είχε πει η «Magic Euroleague», ο Χολμς θα έρθει στην πρωτεύουσα την Παρασκευή (8/8), με την «πράσινη» ΚΑΕ να ενημερώνει πως θα φτάσει στις 20:30.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Χολμς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς μέτρησε 7,4 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 17 λεπτά συμμετοχής σε 31 ματς. Στο ΝΒΑ έχει φορέσει ακόμα τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Σακραμέντο Κινγκς και Ντάλας Μάβερικς και έχει κατά μέσο όρο 8,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19 λεπτά στο παρκέ.