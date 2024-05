Πιτίνο: «Φέρτε το έβδομο»!

Οι «πράσινοι» δίνουν… μάχη για το 7ο αστέρι της ιστορίας τους και ο Ρικ Πιτίνο έστειλε τη θετική του ενέργεια στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Για την ακρίβεια, ο Hall of Famer προπονητής έγραψε για τον τελικό στο Twitter και τόνισε:

«Ημέρα τελικού: Παναθηναϊκός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός πάει για τον 7ο τίτλο της Euroleague. Φέρτε το πράσινοι, πάμε».

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Ζεις στο maximum τη δράση του FINAL FOUR 2024! Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και ανακαλύπτεις δεκάδες επιλογές για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο FINAL FOUR σε κορυφαίες αποδόσεις! 40+ ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, Live Streaming*, ενισχυμένες αποδόσεις για μακροχρόνιες επιλογές και μοναδικές προσφορές*! Στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr το στοίχημα μπάσκετ περνάει σε άλλο επίπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

Championship day: @paobcgr vs Real Madrid. PAO goes for their seventh Euroleague title!! Bring it Green -Let's Gooooo 💪🏼