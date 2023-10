Ο Πάντερ δεν χάνει βολή και δημιούργησε ασύλληπτο ρεκόρ

Ήδη στα πρώτα δύο ματς της σεζόν στην Ευρωλίγκα, ο Πάντε έχει 7/7 βολές και μαζί με το περσινό του σερί έφτασε συνολικά το 68/68, δημιουργώντας το μεγαλύτερο σερί από την γραμμή των βολών στην διοργάνωση.

Η τελευταία φορά που ο Πάντερ αστόχησε σε βολή ήταν στο περσινό ντέρμπι της Παρτιζάν με τον Ερυθρό Αστέρα στις 27 Ιανουαρίου του 2023, όπου μέτρησε 3/4.

Έτσι, μετά το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και μέχρι την χθεσινή αναμέτρηση με την Βιλερμπάν, ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 68 εύστοχες βολές σε 68 εκτελέσεις και πλέον κατέχει το ρεκόρ με το μεγαλύτερο σερί στην Euroleague.

Kevin Punter rewriting the record books as he continues the longest free throw streak in the EuroLeague history 🤩



68/68 FT (..and still counting)🔥 pic.twitter.com/Wrqss8e3UG