«Μπαμ» κι επίσημα: Ο Χουάντσο στα «πράσινα» για δύο χρόνια!

Μετά το «μπαμ» με την απόκτηση του Κώστα Σλούκα που δημιούργησε έκσταση στον κόσμο του Παναθηναϊκό και παροξυσμό στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προχώρησαν σε ακόμα μία ηχηρότατη μεταγραφή.

Ο MVP του τελικού του EuroBasket 2022, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έστειλε τα μεσάνυχτα το υπογεγραμμένο συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό, αποτελεί και επίσημα παίκτη των «πρασίνων», με την ανακοίνωση να επιβεβαιώνει όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες:

Hey Greens, how about some @juanchiviris41 energy?



New member on our family



Read more 👉🏼 https://t.co/gu0kdtwZHs#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/2OLJLSgNFw