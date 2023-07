Βαλένθια: Συμφώνησε με Ρόμπερτσον

Την απόκτηση του Κάσιους Ρόμπερτσον, για την επόμενη διετία, ανακοίνωσε η ομάδα της Βαλένθια.

Προερχόμενος από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, ο Καναδός γκαρντ σημείωσε με την Ομπραντόιρο, στο πρωτάθλημα Ισπανίας, 17,4 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ, καταγράφοντας 14.3 μονάδες το σύστημα αξιολόγησης, κατά μέσο όρο.

Βρέθηκε, μάλιστα, στην τρίτη θέση των σκόρερ της ACB, πίσω μόνο από τον Σον Μοντέρο (17,6 πόντους) και τον Σάνον Έβανς (21 πόντους).

Άρχισε, παρ’ όλα αυτά, την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Ιταλία και τη Ρέτζιο Εμίλια (9,3 πόντοι, 1,9 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ σε 11 αγώνες).

