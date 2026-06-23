Πολύ καλό παιδί: Υπάλληλος καθαριότητας στο Παρίσι πετά σκουπίδια σε ποταμό που κολυμπούν πολίτες λόγω καύσωνα (vid)

Οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ένα βίντεο από το Παρίσι με υπάλληλο καθαριότητας να πετάει σκουπίδια στον ποταμό Saint-Martin.

Ένας μαθητής, ο οποίος τράβηξε τα πλάνα, ανάρτησε το οπτικό υλικό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας πως «εκεί που έκαναν μπάνιο λίγες ώρες νωρίτερα οι Παριζιάνοι λόγω καύσωνα, πετούν τα σκουπίδια». Το βίντεο δείχνει πολλά κομμάτια σκουπιδιών να πετιούνται στο νερό και να επιπλέουν στην επιφάνειά του.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές επέτρεψαν στους πολίτες να κολυμπούν στο κανάλι από την περασμένη Τετάρτη και μέχρι τις 4 Ιουλίου, εν μέσω θερμών ημερών που καταγράφονται σε όλη τη χώρα.

Όπως είναι λογικό, το περιστατικό έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις, με τον Δήμο Παρισιού να υποστηρίζει ότι ο εν λόγω εργαζόμενος δεν ακολούθησε τις τυπικές διαδικασίες καθαρισμού.

«Η δράση δεν αντιστοιχεί στη συνήθη διαδικασία καθαρισμού των δημόσιων χώρων, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει καταστάσεις όπου τα απόβλητα πετιούνται στο κανάλι», εξήγησε ένας δημοτικός υπάλληλος στην εφημερίδα Le Figaro.

Σύμφωνα με τον δήμο, τα σκουπίδια «πρέπει να πετιούνται προς το πεζοδρόμιο και όχι στο κανάλι», πριν συλλεχθούν απευθείας από τον δρόμο από τους εργαζόμενους.

Dimanche soir, un internaute a publié sur Instagram une vidéo montrant un agent de propreté de la Ville de Paris en train d’évacuer, à l’aide d’un karcher, des déchets laissés sur la chaussée près du canal Saint-Martin. Plusieurs détritus sont projetés dans l’eau. pic.twitter.com/FRbbnIVkj1 — Le Figaro (@Le_Figaro) June 22, 2026

Πηγή: iefimerida.gr

